«Принести пользу»: виновная в убийстве дочки-младенца ростовчанка может уйти на СВО

Защитники Якова Майбороды уверены, что на присяжных оказывалось давление. Со слов адвокатов, сотрудница Ростовского областного суда заставила некоторых присяжных признать Якова виновным. Сами присяжные придерживались иного мнения. На следующий день после оглашения вердикта они связались с адвокатами и рассказали о давлении. Защитники обратились не только в апелляцию, но и региональный СК. Последний уже начал проверку.