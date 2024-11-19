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Posted 19 ноября, 16:36

Published 19 ноября, 16:36

Modified 19 ноября, 16:36

Updated 19 ноября, 16:36

Обвиняемая в жестокой расправе над восьмимесячной дочкой Анастасия Майборода хочет отправиться на фронт

«Принести пользу»: виновная в убийстве дочки-младенца ростовчанка может уйти на СВО

19 ноября 2024, 16:36
Фото: rostovgazeta.ru. Обвиняемая в жестокой расправе над восьмимесячной дочкой Анастасия Майборода хочет отправиться на фронт

Осужденная за убийство дочки-младенца ростовчанка пытается уйти на СВО

Сюжет
Убийство восьмимесячной девочки в Ростове
Обвиняемая в жестокой расправе над восьмимесячной дочкой Анастасия Майборода хочет отправиться на фронт, сообщила RostovGazeta её адвокат Тамара Куценко.

В октябре Ростовский областной суд огласил приговор супругам Якову и Анастасии Майбороде. Их признали виновными в убийстве и расчленении восьмимесячной дочки. Якову назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Анастасия получила 13 лет заключения в колонии общего режима.

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Ещё на последнем слове в суде девушка попросила суд разрешить ей отправиться на фронт. Она объяснила, что хочет «получить шанс на исправление» и «принести пользу обществу».

Адвокат осужденной Тамара Куценко подтвердила намерения своей подзащитной.

«Она в судебном заседании об этом говорила, что хочет служить Родине», — отметила в беседе с RostovGazeta защитница.

На фронт Анастасия может отправиться как медработник. Она оканчивала последний курс РостГМУ. Решение о том, сможет ли девушка подписать контракт с Минобороны, решает военкомат и судебный департамент при Верховном суде. Пока что окончательного заключения по этому вопросу нет.

«С уверенностью об этом нельзя говорить. Есть законы. Есть определённые правила и порядок заключения контракта с Минобороны», — объясняет Тамара Куценко.

К тому же нужно дождаться решения по апелляционным жалобам, которые направили адвокаты супруга Анастасии. Яков Майборода пытается доказать свою невиновность и давление на присяжных при вынесении ему приговора.

«Адвокаты её супруга подали апелляционные жалобы. Судебные заседания еще не назначены. Суд будет проходить в Сочи», — уточнила собеседница издания.

Защитники Якова Майбороды уверены, что на присяжных оказывалось давление. Со слов адвокатов, сотрудница Ростовского областного суда заставила некоторых присяжных признать Якова виновным. Сами присяжные придерживались иного мнения. На следующий день после оглашения вердикта они связались с адвокатами и рассказали о давлении. Защитники обратились не только в апелляцию, но и региональный СК. Последний уже начал проверку.

Подробнее об этом деле, его расследовании и судебных разбирательствах читайте в специальном сюжете RostovGazeta.

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