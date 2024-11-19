Прокуратура вынесла представление главе района в Ростове из-за свалки с костями

Надзорный орган обратил внимание на публикации в СМИ о несанкционированной свалке рядом с СНТ «Изумруд» на Западном. Туда свозили коммунальные отходы и кости животных. Жители просили властей обратить внимание на проблему, но администрация Советского района Ростова никаких мер не принимала.