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Posted 19 ноября, 14:42

Published 19 ноября, 14:42

Modified 19 ноября, 14:44

Updated 19 ноября, 14:44

Прокуратура вынесла представление главе района в Ростове из-за свалки с костями

Прокуратура вынесла представление главе района в Ростове из-за свалки с костями

19 ноября 2024, 14:42
Фото: 1MI. Прокуратура вынесла представление главе района в Ростове из-за свалки с костями
Прокуратура Советского района Ростова вмешалась в скандал с мусорными свалками в муниципалитете, сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорный орган обратил внимание на публикации в СМИ о несанкционированной свалке рядом с СНТ «Изумруд» на Западном. Туда свозили коммунальные отходы и кости животных. Жители просили властей обратить внимание на проблему, но администрация Советского района Ростова никаких мер не принимала.

Прокуратура вынесла главе района представление. Только после этого свалку рядом с «Изумрудом» убрали. Виновников ситуации пообещали привлечь к административной ответственности.

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Ранее эколог рассказал о появлении свалки с нефтеотходами у Цыганского озера в Ростове.

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