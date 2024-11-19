Роспотребнадзор назвал вирусы, которыми массово заражаются жители Ростовской области

Posted 19 ноября, 15:42
Published 19 ноября, 15:42
Modified 19 ноября, 15:44
Updated 19 ноября, 15:44
Роспотребнадзор по Ростовской области сообщил, что по данным ха период с 11 по 17 ноября регионе было зарегистрировано 12 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. Это на 2 тысячи больше, чем неделей ранее, с 4 по 10 ноября.
У обследованных пациентов чаще всего диагностировали вирусы гриппа А (H1N1) 2009, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы.
В качестве профилактики гриппа и ОРВИ сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют жителям региона сделать обязательную прививку. Вакцинация поможет подготовить организм к сезону ОРВИ и снизить риск возможных осложнений.
«Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8 —12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в осенний период», — сообщает управление Роспотребнадзора.