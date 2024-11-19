Роспотребнадзор назвал вирусы, которыми массово заражаются жители Ростовской области

Роспотребнадзор по Ростовской области сообщил, что по данным ха период с 11 по 17 ноября регионе было зарегистрировано 12 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. Это на 2 тысячи больше, чем неделей ранее, с 4 по 10 ноября.