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Posted 19 ноября, 11:13

Published 19 ноября, 11:13

Modified 19 ноября, 11:15

Updated 19 ноября, 11:15

«Розовые замки» Ростовской области: какие проекты так и не реализовали за 17 лет

«Розовые замки» Ростовской области: какие проекты так и не реализовали за 17 лет

19 ноября 2024, 11:13
Фото: rostovgazeta.ru. «Розовые замки» Ростовской области: какие проекты так и не реализовали за 17 лет
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Эксклюзив
RostovGazeta изучила стратегию социально-экономического развития региона до 2020 года и выяснила, какие проекты так и остались на бумаге.

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области, принятая в 2007 году, предполагала реализацию амбициозного плана развития региона. Однако, как показывает реальность, многие проекты так и остались на бумаге.

Вот лишь некоторые из них.

Метро

Строительство метрополитена хоть и входило в стратегию развития региона, однако за 17 лет он так и не был построен. Вместо метро в Ростове решили развивать трамвайную сеть.

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Вместо метро в Ростове решили развивать трамвайную сеть.Вместо метро в Ростове решили развивать трамвайную сеть.
Вместо метро в Ростове решили развивать трамвайную сеть.. Фото: 1MI

Ростовско-Шахтинская конурбация

Создание объединенной агломерации, предусматривающей отсутствие главного города, еще не стало реальностью. Ростов по-прежнему остается доминирующим центром.

«Ростов-СИТИ»

Этот мультифункциональный центр, задуманный как управленческий, финансовый, научный и культурный центр, развивается медленно и пока далек от изначальной задумки. Пока вместо крупного делового, управленческого и культурного центра на левом берегу активно развивается только рекреационный сегмент.

Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии социально-экономического развития региона до 2020 читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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