«Розовые замки» Ростовской области: какие проекты так и не реализовали за 17 лет

Posted 19 ноября, 11:13
Published 19 ноября, 11:13
Modified 19 ноября, 11:15
Updated 19 ноября, 11:15
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области, принятая в 2007 году, предполагала реализацию амбициозного плана развития региона. Однако, как показывает реальность, многие проекты так и остались на бумаге.
Вот лишь некоторые из них.
Строительство метрополитена хоть и входило в стратегию развития региона, однако за 17 лет он так и не был построен. Вместо метро в Ростове решили развивать трамвайную сеть.
Создание объединенной агломерации, предусматривающей отсутствие главного города, еще не стало реальностью. Ростов по-прежнему остается доминирующим центром.
Этот мультифункциональный центр, задуманный как управленческий, финансовый, научный и культурный центр, развивается медленно и пока далек от изначальной задумки. Пока вместо крупного делового, управленческого и культурного центра на левом берегу активно развивается только рекреационный сегмент.
Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии социально-экономического развития региона до 2020 читайте в спецпроекте RostovGazeta.