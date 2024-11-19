Силы ПВО сбили ещё один беспилотник в небе над Ростовской областью

Posted 19 ноября, 17:34
Published 19 ноября, 17:34
Modified 19 ноября, 17:35
Updated 19 ноября, 17:35
Система противовоздушной обороны уничтожила вражеский дрон рядом с Новошахтинском вечером 19 ноября. Дежурно-спасательные службы отчитались, что никто из жителей не пострадал. Разрушений на земле также нет.
Это уже третий беспилотник сбитый в небе над Ростовской областью за последние сутки. Минувшей ночью военные уничтожили ещё два БПЛА. Один из дронов перехватили и уничтожили на подлёте к Таганрогу. В результате работы ПВО никто не пострадал.
Второй БПЛА сбили рядом с трассой в Белокалитвинском районе. Осколки после взрыва беспилотника попали в «Газель», стоявшую на обочине дороги. В салоне находился дальнобойщик из Волгограда. Он остановился на трассе для отдыха. Мужчина получил ранения, он госпитализирован.