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Posted 19 ноября, 17:34

Published 19 ноября, 17:34

Modified 19 ноября, 17:35

Updated 19 ноября, 17:35

В районе Новошахтинска уничтожен украинский беспилотник

Силы ПВО сбили ещё один беспилотник в небе над Ростовской областью

19 ноября 2024, 17:34
Фото: Картинка для иллюстрации. Изображение Midjourney. В районе Новошахтинска уничтожен украинский беспилотник
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
В районе Новошахтинска уничтожен украинский беспилотник, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Система противовоздушной обороны уничтожила вражеский дрон рядом с Новошахтинском вечером 19 ноября. Дежурно-спасательные службы отчитались, что никто из жителей не пострадал. Разрушений на земле также нет.

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Это уже третий беспилотник сбитый в небе над Ростовской областью за последние сутки. Минувшей ночью военные уничтожили ещё два БПЛА. Один из дронов перехватили и уничтожили на подлёте к Таганрогу. В результате работы ПВО никто не пострадал.

Второй БПЛА сбили рядом с трассой в Белокалитвинском районе. Осколки после взрыва беспилотника попали в «Газель», стоявшую на обочине дороги. В салоне находился дальнобойщик из Волгограда. Он остановился на трассе для отдыха. Мужчина получил ранения, он госпитализирован.

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