Силы ПВО сбили ещё один беспилотник в небе над Ростовской областью

Это уже третий беспилотник сбитый в небе над Ростовской областью за последние сутки. Минувшей ночью военные уничтожили ещё два БПЛА. Один из дронов перехватили и уничтожили на подлёте к Таганрогу. В результате работы ПВО никто не пострадал.