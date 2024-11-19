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Posted 19 ноября, 18:33

Published 19 ноября, 18:33

Modified 19 ноября, 18:36

Updated 19 ноября, 18:36

Жители станицы Каргинской в Ростовской области сообщили о работе сирен экстренного оповещения вечером 19 ноября

Сирены продолжают работать в Ростовской области после атаки БПЛА

19 ноября 2024, 18:33
Фото: Изображение Midjourney. Жители станицы Каргинской в Ростовской области сообщили о работе сирен экстренного оповещения вечером 19 ноября
Жители станицы Каргинской в Ростовской области сообщили о якобы работе сирен экстренного оповещения вечером 19 ноября, комментарии об этом они оставляют в соцсетях.

Вечером 19 ноября беспилотник сбили в районе Новошахтинска. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, обошлось без жертв и разрушений. Сами жители Новошахтинска написали в комментариях у главы области, что слышали взрывы в небе.

Силы ПВО сбили ещё один беспилотник в небе над Ростовской областью
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О работе экстренных сирен написали и жители станицы Каргинской в Боковском районе. Она находится в 217 километрах от Новошахтинска. Люди делятся видео, где слышна работа системы оповещения.

«Слышно жужжание отдалённое»,
«Сирена работает, но как-то тихо и непонятно», — пишут в комментариях.

Тем не менее, о других атаках беспилотников на Ростовскую область официально пока не сообщалось. Возможно, что жители по звуку неправильно определили объект.

Минувшей ночью военные уничтожили ещё два БПЛА в небе над регионом. Один из беспилотников перехватили на подлёте к Таганрогу. В результате работы системы ПВО никто не пострадал. Второй дрон сбили рядом с трассой в Белокалитвинском районе. Его осколки попали в «Газель», стоявшую на обочине дороги. Внутри находился дальнобойщик из Волгограда. Он остановился на трассе, чтобы отдохнуть. Мужчина получил ранения и находится в больнице.

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