Сирены продолжают работать в Ростовской области после атаки БПЛА

Минувшей ночью военные уничтожили ещё два БПЛА в небе над регионом. Один из беспилотников перехватили на подлёте к Таганрогу. В результате работы системы ПВО никто не пострадал. Второй дрон сбили рядом с трассой в Белокалитвинском районе. Его осколки попали в «Газель», стоявшую на обочине дороги. Внутри находился дальнобойщик из Волгограда. Он остановился на трассе, чтобы отдохнуть. Мужчина получил ранения и находится в больнице.