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Posted 19 ноября, 12:59

Published 19 ноября, 12:59

Modified 19 ноября, 13:01

Updated 19 ноября, 13:01

Скандальный экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов отправится на фронт

Скандальный экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов отправится на фронт

19 ноября 2024, 12:59
Фото: rostov-gorod.ru. Скандальный экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов отправится на фронт
Экс-глава администрации Ленинского района Ростова Константин Тихонов, осужденный за превышение полномочий и хищение имущества, отправится в зону боевых действий, сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Суд изменил приговор первой инстанции в отношении Константина Тихова. Бывший глава Ленинского района Ростова и экс-начальник отдела развития нестационарной торговли Управления торговли города был осужден в сентябре 2024 года за превышение полномочий и хищение имущества. Изначально ему назначили наказание в виде 5 лет и 4 месяцев колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

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Но в апелляции посчитали возможным смягчить наказание Тихонову. Он частично возместил причинённый его действиями ущерб. Поэтому срок его заключения сократили на четыре месяца — до пяти лет лишения свободы в колонии. Но от отбывания срока он всё равно освобождён, потому что решил отправиться в зону боевых действий.

«От отбывания назначенного наказания Тихонов К.М. освобожден условно ввиду удовлетворения ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту в связи с заключением осужденным контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Тихонова задержали по громкому делу об ОПГ в полиции Ростова. По версии следствия, высокопоставленные полицейские за взятки закрывали глаза на работу в городе нелегальных ларьков. Задержанные указывали, что сотрудничали также с некоторыми чиновниками.

Впоследствии суд установил, что в 2019 году Константин Тихонов, будучи начальником отдела развития нестационарной торговли, совершил хищение имущества в размере 2,1 миллиона рублей. Также он превысил полномочия, разрешив установить в Ростове нестационарный торговый объект.

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