Скандальный экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов отправится на фронт

Posted 19 ноября, 12:59
Published 19 ноября, 12:59
Modified 19 ноября, 13:01
Updated 19 ноября, 13:01
Суд изменил приговор первой инстанции в отношении Константина Тихова. Бывший глава Ленинского района Ростова и экс-начальник отдела развития нестационарной торговли Управления торговли города был осужден в сентябре 2024 года за превышение полномочий и хищение имущества. Изначально ему назначили наказание в виде 5 лет и 4 месяцев колонии и штраф в 500 тысяч рублей.
Но в апелляции посчитали возможным смягчить наказание Тихонову. Он частично возместил причинённый его действиями ущерб. Поэтому срок его заключения сократили на четыре месяца — до пяти лет лишения свободы в колонии. Но от отбывания срока он всё равно освобождён, потому что решил отправиться в зону боевых действий.
«От отбывания назначенного наказания Тихонов К.М. освобожден условно ввиду удовлетворения ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту в связи с заключением осужденным контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.
Тихонова задержали по громкому делу об ОПГ в полиции Ростова. По версии следствия, высокопоставленные полицейские за взятки закрывали глаза на работу в городе нелегальных ларьков. Задержанные указывали, что сотрудничали также с некоторыми чиновниками.
Впоследствии суд установил, что в 2019 году Константин Тихонов, будучи начальником отдела развития нестационарной торговли, совершил хищение имущества в размере 2,1 миллиона рублей. Также он превысил полномочия, разрешив установить в Ростове нестационарный торговый объект.