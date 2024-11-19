Скандальный экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов отправится на фронт

Но в апелляции посчитали возможным смягчить наказание Тихонову. Он частично возместил причинённый его действиями ущерб. Поэтому срок его заключения сократили на четыре месяца — до пяти лет лишения свободы в колонии. Но от отбывания срока он всё равно освобождён, потому что решил отправиться в зону боевых действий.