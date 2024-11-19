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Posted 19 ноября, 05:04

Published 19 ноября, 05:04

Modified 19 ноября, 05:06

Updated 19 ноября, 05:06

В ночь на 19 ноября беспилотники массово атаковали Ростовскую область

Слюсарь назвал районы Ростовской области, которые атаковали беспилотники ночью

19 ноября 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney. В ночь на 19 ноября беспилотники массово атаковали Ростовскую область
В Ростовской области больше десятка беспилотников сбили с помощью средств ПВО (прим. — противовоздушной обороны) в ночь на 19 ноября. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, дроны обнаружили недалеко от Таганрога в Мясниковском районе, а также в Каменском, Октябрьском, Морозовском, Красносулинском и Белокалитвинском.

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Ранее стало известно о последствиях падения одного из сбитых БПЛА. Около 02:00 мск Юрий Слюсарь рассказал о раненом мужчине. Водитель «Газели» получил травмы, когда остановился отдохнуть во время поездки. ЧП случилось в Белокалитвинском районе. Рухнувший поблизости беспилотник взорвался, и его осколки разлетелись в разные стороны.

Пострадавшим оказался житель Волгограда. Он был госпитализирован.

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