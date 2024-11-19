Слюсарь назвал районы Ростовской области, которые атаковали беспилотники ночью

Posted 19 ноября, 05:04
Published 19 ноября, 05:04
Modified 19 ноября, 05:06
Updated 19 ноября, 05:06
По информации главы региона, дроны обнаружили недалеко от Таганрога в Мясниковском районе, а также в Каменском, Октябрьском, Морозовском, Красносулинском и Белокалитвинском.
Ранее стало известно о последствиях падения одного из сбитых БПЛА. Около 02:00 мск Юрий Слюсарь рассказал о раненом мужчине. Водитель «Газели» получил травмы, когда остановился отдохнуть во время поездки. ЧП случилось в Белокалитвинском районе. Рухнувший поблизости беспилотник взорвался, и его осколки разлетелись в разные стороны.
Пострадавшим оказался житель Волгограда. Он был госпитализирован.