Слюсарь назвал районы Ростовской области, которые атаковали беспилотники ночью

Ранее стало известно о последствиях падения одного из сбитых БПЛА. Около 02:00 мск Юрий Слюсарь рассказал о раненом мужчине. Водитель «Газели» получил травмы, когда остановился отдохнуть во время поездки. ЧП случилось в Белокалитвинском районе. Рухнувший поблизости беспилотник взорвался, и его осколки разлетелись в разные стороны.