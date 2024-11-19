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Posted 19 ноября, 03:05

Published 19 ноября, 03:05

Modified 19 ноября, 03:07

Updated 19 ноября, 03:07

Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

19 ноября 2024, 03:05
Фото: donland. Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на Ростовскую область
Минимум два беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Ростовскую область в ночь на 19 ноября, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Он проинформировала, что около полуночи рядом с Таганрогом военные заметили летящий дрон и уничтожили его, никто не пострадал и никаких последствий на земле зафиксировано не было.

А вот в результате второй атаки, которая была предпринята в Белокалитвинском районе региона, пострадал водитель «Газели». Дрон был сбит в районе трассы, в результате чего произошел взрыв и осколки попали в машину, остановившуюся для отдыха. Житель Волгограда, находившийся в салоне, получил осколочные ранения. Сейчас он в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. Очевидно, что «Газель» получила повреждения.

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Что еще могло быть разрушено, Юрий Слюсарь не уточнил.

Ранее жители Ростовской области пережили атаку БПЛА в ночь на 10 ноября. Они рассказали, что им пришлось пережить за эти несколько часов.

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