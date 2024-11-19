Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

Posted 19 ноября, 03:05
Published 19 ноября, 03:05
Modified 19 ноября, 03:07
Updated 19 ноября, 03:07
Он проинформировала, что около полуночи рядом с Таганрогом военные заметили летящий дрон и уничтожили его, никто не пострадал и никаких последствий на земле зафиксировано не было.
А вот в результате второй атаки, которая была предпринята в Белокалитвинском районе региона, пострадал водитель «Газели». Дрон был сбит в районе трассы, в результате чего произошел взрыв и осколки попали в машину, остановившуюся для отдыха. Житель Волгограда, находившийся в салоне, получил осколочные ранения. Сейчас он в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. Очевидно, что «Газель» получила повреждения.
Что еще могло быть разрушено, Юрий Слюсарь не уточнил.
Ранее жители Ростовской области пережили атаку БПЛА в ночь на 10 ноября. Они рассказали, что им пришлось пережить за эти несколько часов.