Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

А вот в результате второй атаки, которая была предпринята в Белокалитвинском районе региона, пострадал водитель «Газели». Дрон был сбит в районе трассы, в результате чего произошел взрыв и осколки попали в машину, остановившуюся для отдыха. Житель Волгограда, находившийся в салоне, получил осколочные ранения. Сейчас он в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. Очевидно, что «Газель» получила повреждения.