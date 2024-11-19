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Posted 19 ноября, 17:04

Published 19 ноября, 17:04

Modified 19 ноября, 17:05

Updated 19 ноября, 17:05

Перепады температуры и осадки прогнозируются в Ростове-на-Дону в последние дни ноября

Снегопады и перепады: синоптики рассказали, каким будет конец осени в Ростове

19 ноября 2024, 17:04
Фото: 1MI. Перепады температуры и осадки прогнозируются в Ростове-на-Дону в последние дни ноября

Синоптики предупредили о снегопадах и штормовом ветре в конце осени в Ростове

Перепады температуры и осадки прогнозируются в Ростове-на-Дону в последние дни ноября, следует из прогнозов синоптиков.

В ближайшие дни температура воздуха увеличится до +13 — +16 градусов днём и +5 — +6 градусов вечером. Небо в Ростове затянут облака. До конца текущей недели возможны дожди и туманы. Скорость ветра будет умеренной — до пяти метров в секунду.

Но с 25 ноября погода резко изменится. В последние дни осени температура воздуха в городе упадёт до +3 — +4 градусов в дневные часы. Ночью похолодает до +1 градуса. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до нуля градусов. В Ростове пройдут небольшие снегопады. Порывы ветра увеличатся до 7-13 метров в секунду.

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Власти сообщали, что коммунальные службы Ростова уже переведены на зимний режим работы.

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