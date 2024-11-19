Снегопады и перепады: синоптики рассказали, каким будет конец осени в Ростове

Но с 25 ноября погода резко изменится. В последние дни осени температура воздуха в городе упадёт до +3 — +4 градусов в дневные часы. Ночью похолодает до +1 градуса. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до нуля градусов. В Ростове пройдут небольшие снегопады. Порывы ветра увеличатся до 7-13 метров в секунду.