Снегопады и перепады: синоптики рассказали, каким будет конец осени в Ростове

Posted 19 ноября, 17:04
Published 19 ноября, 17:04
Modified 19 ноября, 17:05
Updated 19 ноября, 17:05
В ближайшие дни температура воздуха увеличится до +13 — +16 градусов днём и +5 — +6 градусов вечером. Небо в Ростове затянут облака. До конца текущей недели возможны дожди и туманы. Скорость ветра будет умеренной — до пяти метров в секунду.
Но с 25 ноября погода резко изменится. В последние дни осени температура воздуха в городе упадёт до +3 — +4 градусов в дневные часы. Ночью похолодает до +1 градуса. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до нуля градусов. В Ростове пройдут небольшие снегопады. Порывы ветра увеличатся до 7-13 метров в секунду.