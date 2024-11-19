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Posted 19 ноября, 13:49

Published 19 ноября, 13:49

Modified 19 ноября, 13:51

Updated 19 ноября, 13:51

Дом на Станиславского, 103 в Ростове — одно из лучших зданий Богатяновки

Стала известна судьба скандального дома на Станиславского, 103 в Ростове

19 ноября 2024, 13:49
Фото: Алина Заярная. rostovgazeta.ru. Дом на Станиславского, 103 в Ростове — одно из лучших зданий Богатяновки

Краевед рассказал о судьбе скандального дома на Станиславского, 103 в Ростове

Дом на Станиславского, 103 в Ростове — одно из лучших зданий Богатяновки, заявил в своём Telegram-канале краевед и градозащитник Геннадий Крольман.

В Ростове не утихает скандал вокруг расселения дома на Станиславского, 103. Здание признали аварийным четыре года назад и включили в программу расселения до 2030 года. Но внезапно, летом этого года, администрация Кировского района потребовала от собственников съехать из квартир в центре города в коммуналки маневренного фонда на окраине. При этом положенные выплаты обещали не раньше следующего года при условии наличия средств. Решение как можно скорее расселить жильцов объяснили риском внезапного обрушения дома.

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Краевед Геннадий Крольман напомнил, что до революции здание было известно как доходный дом Янкеля Эсса.

«Он появился в самом начале ХХ века, пережил две войны и советскую власть, при нынешней стал аварийным», — отмечает градозащитник.

Он назвал дом одним из «лучших зданий Богатяновки по своей архитектуре и размаху». Крольман также напомнил, что оно имело статус объекта культурного наследия, но в 2010 году без объяснения причин его утратило. Статус ОКН мог бы спасти дом от сноса.

«Несколько лет назад друзья из движения „МойФасад“ подавали заявку, чтобы вернуть зданию статус. Им отказали. Комитет по охране ОКН во главе с Иваном Грунским „не увидел“ или решил „не видеть“ ценности», — отмечает краевед.
Уникальные двери, сохранившиеся в здании на Станиславского, 103Уникальные двери, сохранившиеся в здании на Станиславского, 103
Уникальные двери, сохранившиеся в здании на Станиславского, 103. Фото: Алина Заярная. rostovgazeta.ru

Крольман полагает, что здание, вероятнее всего, снесут. Площадь жилых помещений в нём составляет 1 700 квадратных метров. Жильцы рассказали, что квадратный метр жилья в доме власти оценили в сумму около 100 тысяч рублей.

«Получится пустырь в центре города, на создание которого потратят безумные деньги. […] Грубо перемножаем цифры и получаем… 170 миллионов рублей только на расселение. Плюс еще с десяток или два миллионов рублей на снос», — заключает Геннадий Крольман.

На территории дома уже ввели режим ЧС. Администрация Кировского района пытается отрезать здание от коммуникаций и судится с собственниками. Тем временем СК уже успел возбудить в отношении властей уголовное дело о халатности.

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