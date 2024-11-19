Стала известна судьба скандального дома на Станиславского, 103 в Ростове

В Ростове не утихает скандал вокруг расселения дома на Станиславского, 103. Здание признали аварийным четыре года назад и включили в программу расселения до 2030 года. Но внезапно, летом этого года, администрация Кировского района потребовала от собственников съехать из квартир в центре города в коммуналки маневренного фонда на окраине. При этом положенные выплаты обещали не раньше следующего года при условии наличия средств. Решение как можно скорее расселить жильцов объяснили риском внезапного обрушения дома.