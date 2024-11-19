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Posted 19 ноября, 06:45

Published 19 ноября, 06:45

Modified 19 ноября, 06:47

Updated 19 ноября, 06:47

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону похолодает до -1 градуса

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону похолодает до -1 градуса

19 ноября 2024, 06:45
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, когда в Ростове-на-Дону похолодает до -1 градуса

Температура воздуха в Ростове-на-Дону упадет ниже нуля

Несмотря на резкое и неожиданное потепление, на этой неделе также будут и холодные дни, сообщают синоптики.

Согласно прогнозу Gismeteo, во вторник, 19 ноября, в дневное время ожидается до 9 градусов тепла, а в ночное — похолодает до -1 градуса Цельсия. Утром на город опустится туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.

Среда, 20 ноября, будет облачной и туманной. Днем температура воздуха поднимется до +9 градусов, а ночью — понизится до 0 градусов. Ветер восточный до 7 метров в секунду.

Резкое потепление неожиданно придет в Ростов к середине ноября
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Напомним, что это самые холодные дни текущей недели. Вторая ее половина порадует жителей донской столицы теплом до 14 градусов. Подробнее о погоде в материале RostovGazeta.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил о надвигающихся на Ростовскую область снегопаде и ветре до 20 метров в секунду.

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