Стало известно, когда в Ростове-на-Дону похолодает до -1 градуса

Согласно прогнозу Gismeteo, во вторник, 19 ноября, в дневное время ожидается до 9 градусов тепла, а в ночное — похолодает до -1 градуса Цельсия. Утром на город опустится туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.