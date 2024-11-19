Стало известно, когда в Ростове-на-Дону похолодает до -1 градуса

Posted 19 ноября, 06:45
Published 19 ноября, 06:45
Modified 19 ноября, 06:47
Updated 19 ноября, 06:47
Согласно прогнозу Gismeteo, во вторник, 19 ноября, в дневное время ожидается до 9 градусов тепла, а в ночное — похолодает до -1 градуса Цельсия. Утром на город опустится туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
Среда, 20 ноября, будет облачной и туманной. Днем температура воздуха поднимется до +9 градусов, а ночью — понизится до 0 градусов. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
Напомним, что это самые холодные дни текущей недели. Вторая ее половина порадует жителей донской столицы теплом до 14 градусов. Подробнее о погоде в материале RostovGazeta.
Ранее синоптик Вильфанд предупредил о надвигающихся на Ростовскую область снегопаде и ветре до 20 метров в секунду.