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Posted 19 ноября, 15:01

Published 19 ноября, 15:01

Modified 19 ноября, 15:04

Updated 19 ноября, 15:04

Строительство частных бункеров в Ростовской области стало дороже

Строительство частных защитных бункеров в Ростовской области станет дороже

19 ноября 2024, 15:01
Фото: 35.mchs.gov.ru. Строительство частных бункеров в Ростовской области стало дороже
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Эксклюзив
Строительство частного убежища с началом нового года будет обходиться жителям Ростовской области почти на треть дороже, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский специалист по строительству бункеров Леонид Синельников.

Несмотря на то, что интерес к строительству бункеров у жителей Ростовской области, по словам строителя Леонида Синельникова, почти пропал, рост цен на убежища это не остановит.

«Эта сфера сильно привязана к стоимости стройматериалов и спецтехники. Эти категории уже на 30% в цене выросли. С января цены в сфере строительства частных убежищ соразмерно вырастут», — объясняет эксперт.

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Леонид Синельников добавляет, что самыми дешевыми считаются простые убежища двойного назначения: в них можно не только переждать природную или техногенную ЧС, но и организовать зону для хранения.

«Простой бункер — это, по сути, вкопанная большая труба с толщиной стенок не более 3-10 миллиметров. Такой стоит обычно до 1,5 миллиона рублей», — объясняет эксперт.

Убежище из бетона с тепло- и гидроизоляцией, а также электрогенератором стоит не менее 2,5 миллиона рублей.

«Цена на такой укрепленный бункер складывается из его вместительности, места строительства, толщины стен и пожеланий клиента насчет функциональности. Построить такое сооружение под землей, учитывая проблемы с грунтовыми водами в Ростовской области, это еще сложнее, чем просто построить дом. Поэтому цены практически сопоставимы», — отмечает Леонид Синельников.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове массово монтируют указатели с маршрутами к убежищам.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убежища#Убежище#Ростов
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