Строительство частных защитных бункеров в Ростовской области станет дороже

«Цена на такой укрепленный бункер складывается из его вместительности, места строительства, толщины стен и пожеланий клиента насчет функциональности. Построить такое сооружение под землей, учитывая проблемы с грунтовыми водами в Ростовской области, это еще сложнее, чем просто построить дом. Поэтому цены практически сопоставимы», — отмечает Леонид Синельников.