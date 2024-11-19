Строительство частных защитных бункеров в Ростовской области станет дороже

Posted 19 ноября, 15:01
Published 19 ноября, 15:01
Modified 19 ноября, 15:04
Updated 19 ноября, 15:04
Несмотря на то, что интерес к строительству бункеров у жителей Ростовской области, по словам строителя Леонида Синельникова, почти пропал, рост цен на убежища это не остановит.
«Эта сфера сильно привязана к стоимости стройматериалов и спецтехники. Эти категории уже на 30% в цене выросли. С января цены в сфере строительства частных убежищ соразмерно вырастут», — объясняет эксперт.
Леонид Синельников добавляет, что самыми дешевыми считаются простые убежища двойного назначения: в них можно не только переждать природную или техногенную ЧС, но и организовать зону для хранения.
«Простой бункер — это, по сути, вкопанная большая труба с толщиной стенок не более 3-10 миллиметров. Такой стоит обычно до 1,5 миллиона рублей», — объясняет эксперт.
Убежище из бетона с тепло- и гидроизоляцией, а также электрогенератором стоит не менее 2,5 миллиона рублей.
«Цена на такой укрепленный бункер складывается из его вместительности, места строительства, толщины стен и пожеланий клиента насчет функциональности. Построить такое сооружение под землей, учитывая проблемы с грунтовыми водами в Ростовской области, это еще сложнее, чем просто построить дом. Поэтому цены практически сопоставимы», — отмечает Леонид Синельников.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове массово монтируют указатели с маршрутами к убежищам.