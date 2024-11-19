Тревожная сирена завыла во время атаки беспилотников в Ростовской области

Posted 19 ноября, 07:36
Published 19 ноября, 07:36
Modified 19 ноября, 07:38
Updated 19 ноября, 07:38
Сигнал тревоги разбудил жителей Северного и микрорайона Военвед. Об этом они рассказали в telegram-канале «Это Ростов новости». Однако над донской столицей беспилотники не сбивали в этот раз. Дроны уничтожили над другими районами и городами региона. Всего удалось перехватить 11 БПЛА.
— В Морозовске тоже тревога, — добавили в комментариях.
— В Азове тишина, — рассказали местные жители.
Как сообщала RostovGazeta, в результате ночной атаки пострадал водитель «Газели». Мужчина остановился на обочине в Белокалитвинском районе, чтобы отдохнуть. В этот момент рухнули обломки сбитого беспилотника и раздался взрыв. Осколками ранило водителя.