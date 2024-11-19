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Posted 19 ноября, 07:36

Published 19 ноября, 07:36

Modified 19 ноября, 07:38

Updated 19 ноября, 07:38

Тревожная сирена завыла во время атаки беспилотников в Ростовской области

Тревожная сирена завыла во время атаки беспилотников в Ростовской области

19 ноября 2024, 07:36
Фото: видео t.me/etorostov. 1MI. Тревожная сирена завыла во время атаки беспилотников в Ростовской области
Жители Ростова сообщили о звуках воздушной тревоги в ночь на 19 ноября. Сирены завыли около полуночи, когда часть региона атаковали беспилотники.

Сигнал тревоги разбудил жителей Северного и микрорайона Военвед. Об этом они рассказали в telegram-канале «Это Ростов новости». Однако над донской столицей беспилотники не сбивали в этот раз. Дроны уничтожили над другими районами и городами региона. Всего удалось перехватить 11 БПЛА.

После полуночи Ростовскую область атаковали девять беспилотников
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Видео: t.me/etorostov. 1MI. Тревожная сирена завыла во время атаки беспилотников в Ростовской области
— В Морозовске тоже тревога, — добавили в комментариях.
— В Азове тишина, — рассказали местные жители.

Как сообщала RostovGazeta, в результате ночной атаки пострадал водитель «Газели». Мужчина остановился на обочине в Белокалитвинском районе, чтобы отдохнуть. В этот момент рухнули обломки сбитого беспилотника и раздался взрыв. Осколками ранило водителя.

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