Тревожная сирена завыла во время атаки беспилотников в Ростовской области

Сигнал тревоги разбудил жителей Северного и микрорайона Военвед. Об этом они рассказали в telegram-канале «Это Ростов новости». Однако над донской столицей беспилотники не сбивали в этот раз. Дроны уничтожили над другими районами и городами региона. Всего удалось перехватить 11 БПЛА.