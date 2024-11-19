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Posted 19 ноября, 09:38

Published 19 ноября, 09:38

Modified 19 ноября, 09:40

Updated 19 ноября, 09:40

Трое детей пострадали в массовом ДТП на Вавилова в Ростове-на-Дону

Трое детей пострадали в массовом ДТП на Вавилова в Ростове-на-Дону

19 ноября 2024, 09:38
Фото: 1MI. Трое детей пострадали в массовом ДТП на Вавилова в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. В аварии пострадали двое детей и один подросток, сообщает телеканал «Дон 24».

ДТП произошло утром 19 ноября, около 08.00 мск, на улице Вавилова Октябрьского района. Очевидцы рассказали, что на проезжей части столкнулись четыре легковых авто.

В результате аварии пострадали трое детей — 3, 11 и 15 лет. Информации о состоянии здоровья и тяжести травм также нет. На место происшествия быстро прибыли сотрудники полиции.

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Добавим, что официальных комментариев о происшествии в Госавтоинспекции не давали.

Ранее выскочившего на дорогу пешехода сбили на Вятской улице в Ростове-на-Дону. Видео с места аварии можно посмотреть в материале RostovGazeta.

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