Трое детей пострадали в массовом ДТП на Вавилова в Ростове-на-Дону

Posted 19 ноября, 09:38
Published 19 ноября, 09:38
Modified 19 ноября, 09:40
Updated 19 ноября, 09:40
ДТП произошло утром 19 ноября, около 08.00 мск, на улице Вавилова Октябрьского района. Очевидцы рассказали, что на проезжей части столкнулись четыре легковых авто.
В результате аварии пострадали трое детей — 3, 11 и 15 лет. Информации о состоянии здоровья и тяжести травм также нет. На место происшествия быстро прибыли сотрудники полиции.
Добавим, что официальных комментариев о происшествии в Госавтоинспекции не давали.
Ранее выскочившего на дорогу пешехода сбили на Вятской улице в Ростове-на-Дону. Видео с места аварии можно посмотреть в материале RostovGazeta.