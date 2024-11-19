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Posted 19 ноября, 15:28

Published 19 ноября, 15:28

Modified 19 ноября, 15:30

Updated 19 ноября, 15:30

В ГАИ сообщили подробности аварии с фурой в Ростовской области

В ГАИ сообщили подробности аварии с фурой на трассе М-4 в Ростовской области

19 ноября 2024, 15:28
Фото: Видео очевидец. 1MI. В ГАИ сообщили подробности аварии с фурой в Ростовской области
Фура влетела в металлическое ограждение и перевернулась утром 19 ноября на трассе М-4 «Дон» недалеко от Миллерово, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 09:30 мск на трассе М-4 «Дон». По данным Госавтоинспекции, находившийся за рулем грузового автомобиля МАЗ 53-летний водитель не справился с управлением и большегруз влетел в центральное металлическое барьерное ограждение. В результате столкновения с препятствием фура перевернулась.

В ГАИ сообщили, что в результате аварии обошлось без пострадавших.

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Видео: очев. 1MI. В ГАИ сообщили подробности аварии с фурой в Ростовской области

Ранее RostovGazeta писала о том, что следствием аварии стала пробка длиной более восьми километров на трассе М4 «Дон» возле Миллерово.

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