В ГАИ сообщили подробности аварии с фурой на трассе М-4 в Ростовской области

Posted 19 ноября, 15:28
Published 19 ноября, 15:28
Modified 19 ноября, 15:30
Updated 19 ноября, 15:30
Авария произошла около 09:30 мск на трассе М-4 «Дон». По данным Госавтоинспекции, находившийся за рулем грузового автомобиля МАЗ 53-летний водитель не справился с управлением и большегруз влетел в центральное металлическое барьерное ограждение. В результате столкновения с препятствием фура перевернулась.
В ГАИ сообщили, что в результате аварии обошлось без пострадавших.
Ранее RostovGazeta писала о том, что следствием аварии стала пробка длиной более восьми километров на трассе М4 «Дон» возле Миллерово.