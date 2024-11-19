В ГАИ сообщили подробности аварии с фурой на трассе М-4 в Ростовской области

Авария произошла около 09:30 мск на трассе М-4 «Дон». По данным Госавтоинспекции, находившийся за рулем грузового автомобиля МАЗ 53-летний водитель не справился с управлением и большегруз влетел в центральное металлическое барьерное ограждение. В результате столкновения с препятствием фура перевернулась.