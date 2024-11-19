В Ростове прошли творческие мастерские в рамках проекта «Новое передвижничество»

В Ростовском колледже искусств проходил мастер класс преподавателя кафедры медных духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, солиста оркестра Государственного академического Большого театра России Михаила Гайдука. Преподаватель рассказал о базовых принципах развития техники исполнительства на медных духовых инструмента и значении художественной выразительности в музыкальных произведениях. Михаил гайдук также поделился секретами педагогического мастерства и дал рекомендации, которые сопроводил блестящей игрой на инструменте. На мастер-классе побывало около 500 человек. Среди них были ученики и преподаватели детских школ искусств, студенты колледжей отрасли культуры и Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова и концертмейстеры.