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Posted 19 ноября, 13:41

Published 19 ноября, 13:41

Modified 19 ноября, 13:43

Updated 19 ноября, 13:43

В Ростове прошли творческие мастерские в рамках проекта «Новое передвижничество»

В Ростове прошли творческие мастерские в рамках проекта «Новое передвижничество»

19 ноября 2024, 13:41
Фото: donland.ru.
В донской столице прошли художественно-просветительские мероприятия в рамках проекта «Новое передвижничество». Благодаря поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив, ведущие деятели культуры провели для дончан и творческие мастерские.

Учащиеся ростовского художественного училища побывали на лекции российского художника, доцента кафедры рисунка Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств, члена Московского союза художников, члена московского отделения Союза художников России Александра Миронова. Он рассказал слушателям об основных ошибках при создании академического рисунка, и провел мастер-класс по рисунку драпировки сангиной.

В Ростовском колледже искусств проходил мастер класс преподавателя кафедры медных духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, солиста оркестра Государственного академического Большого театра России Михаила Гайдука. Преподаватель рассказал о базовых принципах развития техники исполнительства на медных духовых инструмента и значении художественной выразительности в музыкальных произведениях. Михаил гайдук также поделился секретами педагогического мастерства и дал рекомендации, которые сопроводил блестящей игрой на инструменте. На мастер-классе побывало около 500 человек. Среди них были ученики и преподаватели детских школ искусств, студенты колледжей отрасли культуры и Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова и концертмейстеры.

Фото: donland.ru

Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, приятно, что творческие дончане получили возможность перенять уникальный опыт мэтров.

— Проект «Новое передвижничество» направлен на поддержку художественного образования в регионах, повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры, системную работу по эстетическому воспитанию, расширению эрудиции детской и молодежной аудитории, — добавил заместитель губернатора.

Напомним, что проект «Новое передвижничество» представляет собой партнерство с региональными министерствами и департаментами культуры, учебными заведениями и филармониями, театрами и выставочными центрами. За три десятилетия деятельности в рамках проекта было проведено свыше тысячи различных акций в более чем 100 российских городах.

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