В Ростове задержали мужчину, позвонившего незнакомцам 15 тысяч раз

По информации правоохранителей, мужчина имел судимость и действовал по указанию куратора из Украины. Он снял квартиру в донской столице, принес туда два сим-бокса, с помощью которого работали сразу 250 сим-карт, и взялся за работу. Мошенник звонил по разным номерам и узнавал их личные данные, чтобы получить доступ к аккаунту на Госуслугах или в приложениях банков.