В Ростове задержали мужчину, позвонившего незнакомцам 15 тысяч раз

Posted 19 ноября, 08:57
Published 19 ноября, 08:57
Modified 19 ноября, 08:59
Updated 19 ноября, 08:59
По информации правоохранителей, мужчина имел судимость и действовал по указанию куратора из Украины. Он снял квартиру в донской столице, принес туда два сим-бокса, с помощью которого работали сразу 250 сим-карт, и взялся за работу. Мошенник звонил по разным номерам и узнавал их личные данные, чтобы получить доступ к аккаунту на Госуслугах или в приложениях банков.
Чтобы не оставлять следов, мужчина периодически менял место жительства, а сим-карты использовал не дольше суток. Тем не менее сотрудники МВД вычислили мошенника и задержали его в Ростове. В его съемной квартире обнаружили порядка 2,5 тысячи сим-карт. Помимо этого, подозреваемый успел сделать около 15 тысяч звонков на российские номера.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело.
Ранее RostovGazeta рассказывала о новом виде мошенничества, который появился в Ростове-на-Дону.