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Posted 19 ноября, 08:57

Published 19 ноября, 08:57

Modified 19 ноября, 08:59

Updated 19 ноября, 08:59

В Ростове задержали мужчину, позвонившего незнакомцам 15 тысяч раз

В Ростове задержали мужчину, позвонившего незнакомцам 15 тысяч раз

19 ноября 2024, 08:57
Фото: МВД России. В Ростове задержали мужчину, позвонившего незнакомцам 15 тысяч раз

Телефонного мошенника задержали в Ростове-на-Дону

В Ростове задержали телефонного мошенника, который пытался развести на деньги тысячи человек. О том, что мужчину подозревают в хищении средств с банковских счетов, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По информации правоохранителей, мужчина имел судимость и действовал по указанию куратора из Украины. Он снял квартиру в донской столице, принес туда два сим-бокса, с помощью которого работали сразу 250 сим-карт, и взялся за работу. Мошенник звонил по разным номерам и узнавал их личные данные, чтобы получить доступ к аккаунту на Госуслугах или в приложениях банков.

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Чтобы не оставлять следов, мужчина периодически менял место жительства, а сим-карты использовал не дольше суток. Тем не менее сотрудники МВД вычислили мошенника и задержали его в Ростове. В его съемной квартире обнаружили порядка 2,5 тысячи сим-карт. Помимо этого, подозреваемый успел сделать около 15 тысяч звонков на российские номера.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело.

Ранее RostovGazeta рассказывала о новом виде мошенничества, который появился в Ростове-на-Дону.

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