В Ростовской области планируют построить сеть приютов для бездомных животных

Posted 19 ноября, 11:37
Published 19 ноября, 11:37
Modified 19 ноября, 11:39
Updated 19 ноября, 11:39
Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал, что президент РФ Владимир Путин дал поручение принять программу по организации сети приютов для бездомных животных. Тема актуальна для всех субъектов страны, в том числе и для донского региона. В связи с этим Ищенко попросил федеральные органы ускорить принятие необходимых документов для строительства объектов.
По словам спикера, возведение приютов — это гуманный способ уменьшить количество бродячих животных и снизить вероятность проявления любой агрессии с их стороны по отношению к людям.
Добавим, что соответствующая программа разрабатывается Министерством природных ресурсов и экологии РФ.
Ранее силовики разгоняли бродячих собак петардами рядом с администрацией Батайска.