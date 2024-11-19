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Posted 19 ноября, 11:37

Published 19 ноября, 11:37

Modified 19 ноября, 11:39

Updated 19 ноября, 11:39

В Ростовской области планируют построить сеть приютов для бездомных животных

В Ростовской области планируют построить сеть приютов для бездомных животных

19 ноября 2024, 11:37
Фото: 1MI. В Ростовской области планируют построить сеть приютов для бездомных животных
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области намерены принять программу по созданию в регионе сети приютов для бродячих животных. Информация опубликована на сайте органа власти.

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал, что президент РФ Владимир Путин дал поручение принять программу по организации сети приютов для бездомных животных. Тема актуальна для всех субъектов страны, в том числе и для донского региона. В связи с этим Ищенко попросил федеральные органы ускорить принятие необходимых документов для строительства объектов.

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По словам спикера, возведение приютов — это гуманный способ уменьшить количество бродячих животных и снизить вероятность проявления любой агрессии с их стороны по отношению к людям.

Добавим, что соответствующая программа разрабатывается Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Ранее силовики разгоняли бродячих собак петардами рядом с администрацией Батайска.

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