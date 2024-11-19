В Ростовской области планируют построить сеть приютов для бездомных животных

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал, что президент РФ Владимир Путин дал поручение принять программу по организации сети приютов для бездомных животных. Тема актуальна для всех субъектов страны, в том числе и для донского региона. В связи с этим Ищенко попросил федеральные органы ускорить принятие необходимых документов для строительства объектов.