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Posted 19 ноября, 08:30

Published 19 ноября, 08:30

Modified 19 ноября, 08:32

Updated 19 ноября, 08:32

Власти столкнулись с проблемами при реконструкции парка «Дружба» в Ростове

Власти столкнулись с проблемами при реконструкции парка «Дружба» в Ростове

19 ноября 2024, 08:30
Фото: donland.ru. Власти столкнулись с проблемами при реконструкции парка «Дружба» в Ростове
Недобросовестные подрядчики стали основной и самой серьёзной проблемой в процессе реконструкции парка «Дружба» в Ростове-на-Дону. Сведения опубликованы на сайте правительства Ростовской области

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь провел заседание совещание по правопорядку. Один из докладов был посвящен нарушениям при реализации нацпроектов. Прокурор региона Роман Прасков рассказал, что есть целый ряд причин, почему некоторые проекты не удается завершить в установленные сроки.

Так, большинство нарушений связаны с неисполнением бюджетного законодательства и низким уровнем освоения выделенных средств. Некоторые подрядные организации нарушают сроки выполнения работ, из-за чего объекты становятся проблемными. В числе таких объектов и парк «Дружба» в Ростове-на-Дону.

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Чтобы разобраться в проблемах, врио губернатора Слюсарь потребовал отчеты о причинах и мерах, которые принимались для разрешения ситуации с долгостроями.

Ранее стало известно, что открытие частного парка «Мельник» в Ростове перенесли во второй раз.

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