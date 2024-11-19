Власти столкнулись с проблемами при реконструкции парка «Дружба» в Ростове

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь провел заседание совещание по правопорядку. Один из докладов был посвящен нарушениям при реализации нацпроектов. Прокурор региона Роман Прасков рассказал, что есть целый ряд причин, почему некоторые проекты не удается завершить в установленные сроки.