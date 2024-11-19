Водитель «Газели» ранен в результате взрыва БПЛА у трассы в Ростовской области

Около 2 часов ночи он сообщил об отражении атаки БПЛА на территории региона. Один летательный аппарат, средства ПВО Средства противовоздушной обороны отражают сейчас воздушную атаку врага по территории Ростовской области. Один беспилотный летательный аппарат около полуночи военные при помощи средств ПВО перехватили и уничтожили на подлете к Таганрогу. В результате этого происшествия никто не пострадал и обошлось без разрушений.