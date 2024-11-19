Водитель «Газели» ранен в результате взрыва БПЛА у трассы в Ростовской области

Posted 19 ноября, 02:51
Published 19 ноября, 02:51
Modified 19 ноября, 03:03
Updated 19 ноября, 03:03
Около 2 часов ночи он сообщил об отражении атаки БПЛА на территории региона. Один летательный аппарат, средства ПВО Средства противовоздушной обороны отражают сейчас воздушную атаку врага по территории Ростовской области. Один беспилотный летательный аппарат около полуночи военные при помощи средств ПВО перехватили и уничтожили на подлете к Таганрогу. В результате этого происшествия никто не пострадал и обошлось без разрушений.
Второй беспилотник был сбит в районе трассы в Белокалитвинском районе. Там произошел взрыв, в результате которого осколки попали в автомобиль «Газель». В салоне находился водитель из Волгограда, который остановился для отдыха. Мужчина был ранен и доставлен в районную больницу, где им занимаются врачи.
Ранее 10 БПЛА были сбиты над Азовским морем 15 ноября.