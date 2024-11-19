Вокруг Geely Monjaro возник ажиотаж после получения титула «Автомобиль года»

Также в рамках специальных номинаций были вручены награды лучшим PR- и маркетинговым департаментам. Лучшим PR-отделом по итогам премии стала компания JETOUR, а победителем в номинации маркетинговых отделов стал «АвтоВАЗ». Также отдельной премией за вклад в развитие автомобильного бизнеса в стране был награжден директор компании EXEED Cars Rus Геннадий Баранов.