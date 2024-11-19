rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 13:57

Published 19 ноября, 13:57

Modified 19 ноября, 14:43

Updated 19 ноября, 14:43

Вокруг Geely Monjaro возник ажиотаж после получения титула «Автомобиль года»

Вокруг Geely Monjaro возник ажиотаж после получения титула «Автомобиль года»

19 ноября 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney.
Кроссовер Geely Monjaro получил титул «Автомобиль года» по версии национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», после чего к данной модели значительно вырос интерес, что отмечают и в дилерских центрах.

Точные данные о продажах пока не были опубликованы, пишет newsnn.ru.

Журнал «Автопанорама» пишет, что, по мнению экспертов, признание на таком уровне укрепит доверие российских покупателей к бренду Geely и поможет компании улучшить свои позиции на российском рынке.

Главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО», отметил высокие потребительские характеристики Geely Monjaro и подчеркнул, что в данном автомобиле уникальным образом сочетаются технологии китайского автоконцерна и инженерные компетенции европейской марки Volvo.

Игорь Моржаретто, автоэксперт и радиоведущий, подчеркнул, что данный кроссовер является уникальным на отечественном рынке. Несмотря на сравнительно высокую цену, он вошел в десятку наиболее популярных в России моделей авто.

Подразделение Geely в России планирует развивать успех модели. Для этого активизируется маркетинговая кампания и будут предложены новые форматы взаимодействия с потенциальными покупателями. Победа в премии также помогает сформировать имидж бренда как производителя современных и качественных авто.

Лауреатами премии «ТОП-5 АВТО» стали также кроссоверы JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus; электрический автомобиль HONGQI E-HS9 и ⁠коммерческий автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус).

Также в рамках специальных номинаций были вручены награды лучшим PR- и маркетинговым департаментам. Лучшим PR-отделом по итогам премии стала компания JETOUR, а победителем в номинации маркетинговых отделов стал «АвтоВАЗ». Также отдельной премией за вклад в развитие автомобильного бизнеса в стране был награжден директор компании EXEED Cars Rus Геннадий Баранов.

#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика