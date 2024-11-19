Вокруг Geely Monjaro возник ажиотаж после получения титула «Автомобиль года»

Posted 19 ноября, 13:57
Published 19 ноября, 13:57
Modified 19 ноября, 14:43
Updated 19 ноября, 14:43
Точные данные о продажах пока не были опубликованы, пишет newsnn.ru.
Журнал «Автопанорама» пишет, что, по мнению экспертов, признание на таком уровне укрепит доверие российских покупателей к бренду Geely и поможет компании улучшить свои позиции на российском рынке.
Главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО», отметил высокие потребительские характеристики Geely Monjaro и подчеркнул, что в данном автомобиле уникальным образом сочетаются технологии китайского автоконцерна и инженерные компетенции европейской марки Volvo.
Игорь Моржаретто, автоэксперт и радиоведущий, подчеркнул, что данный кроссовер является уникальным на отечественном рынке. Несмотря на сравнительно высокую цену, он вошел в десятку наиболее популярных в России моделей авто.
Подразделение Geely в России планирует развивать успех модели. Для этого активизируется маркетинговая кампания и будут предложены новые форматы взаимодействия с потенциальными покупателями. Победа в премии также помогает сформировать имидж бренда как производителя современных и качественных авто.
Лауреатами премии «ТОП-5 АВТО» стали также кроссоверы JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus; электрический автомобиль HONGQI E-HS9 и коммерческий автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус).
Также в рамках специальных номинаций были вручены награды лучшим PR- и маркетинговым департаментам. Лучшим PR-отделом по итогам премии стала компания JETOUR, а победителем в номинации маркетинговых отделов стал «АвтоВАЗ». Также отдельной премией за вклад в развитие автомобильного бизнеса в стране был награжден директор компании EXEED Cars Rus Геннадий Баранов.