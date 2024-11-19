Выскочившего на дорогу пешехода сбили на Вятской в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел поздним вечером 18 ноября недалеко от здания №49а на улице Вятской в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, мужчина переходил проезжую часть в неположенном для этого месте. Как только он вышел на дорогу, на него наехал легковой автомобиль. Ростовчанин выжил, но сам встать не смог. Прохожие вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.