Выскочившего на дорогу пешехода сбили на Вятской в Ростове-на-Дону

Posted 19 ноября, 07:56
Published 19 ноября, 07:56
Modified 19 ноября, 07:58
Updated 19 ноября, 07:58
Инцидент произошел поздним вечером 18 ноября недалеко от здания №49а на улице Вятской в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, мужчина переходил проезжую часть в неположенном для этого месте. Как только он вышел на дорогу, на него наехал легковой автомобиль. Ростовчанин выжил, но сам встать не смог. Прохожие вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.
«Наверно, надо просто ужесточить для перебегающих в неположенном месте людей ответственность…», — выразил свое мнение один из подписчиков.
Добавим, что истинные обстоятельства ДТП неизвестны. Сотрудники Госавтоинспекции не комментировали произошедшее.
Ранее в Ростове-на-Дону пять автобусов застряли на дороге из-за массового ДТП.