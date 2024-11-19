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Posted 19 ноября, 07:56

Published 19 ноября, 07:56

Modified 19 ноября, 07:58

Updated 19 ноября, 07:58

Нетрезвый пешеход попал под колеса легкового автомобиля в Ростове-на-Дону

Выскочившего на дорогу пешехода сбили на Вятской в Ростове-на-Дону

19 ноября 2024, 07:56
Фото: Видео t.me/rostov_glavniy. 1MI. Нетрезвый пешеход попал под колеса легкового автомобиля в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса легкового автомобиля, видео очевидцев с места аварии опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Инцидент произошел поздним вечером 18 ноября недалеко от здания №49а на улице Вятской в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, мужчина переходил проезжую часть в неположенном для этого месте. Как только он вышел на дорогу, на него наехал легковой автомобиль. Ростовчанин выжил, но сам встать не смог. Прохожие вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.

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Нетрезвый пешеход попал под колеса легкового автомобиля в Ростове-на-Дону

«Наверно, надо просто ужесточить для перебегающих в неположенном месте людей ответственность…», — выразил свое мнение один из подписчиков.

Добавим, что истинные обстоятельства ДТП неизвестны. Сотрудники Госавтоинспекции не комментировали произошедшее.

Ранее в Ростове-на-Дону пять автобусов застряли на дороге из-за массового ДТП.

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