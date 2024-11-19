Юрий Слюсарь заявил об угрозе дальнобойных ракет для Ростовской области

Как сообщала RostovGazeta, в середине ноября президент США разрешил Украине использовать ракеты ATACMS, а власти Великобритании и Франции — ракеты Storm Shadow (второе название — SCALP). Обе разновидности могут преодолеть порядка 300 километров, что позволяет их запускать вглубь территории страны, в том числе — в Ростовскую область.