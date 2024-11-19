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Posted 19 ноября, 10:56

Published 19 ноября, 10:56

Modified 19 ноября, 11:14

Updated 19 ноября, 11:14

Юрий Слюсарь заявил об угрозе дальнобойных ракет для Ростовской области

Юрий Слюсарь заявил об угрозе дальнобойных ракет для Ростовской области

19 ноября 2024, 10:56
Фото: mil.ru. видео zsro.ru. Юрий Слюсарь заявил об угрозе дальнобойных ракет для Ростовской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о том, какую угрозу представляют для региона дальнобойные ракеты, которые накануне несколько стран разрешили использовать Украине.

Мыслями по этому поводу Юрий Слюсарь поделился в ходе 13-го заседания донского парламента, когда областной бюджет на ближайшую трехлетку проходил первое чтение. Главе региона пришлось уйти с мероприятия, не дождавшись завершения.

— С вашего позволения, я вас покидаю. У нас оперативный штаб. Вы знаете, у нас не очень простая ситуация, связанная с новыми угрозами. Все-таки дальнобойные ракеты — это другой вид угрозы, — отметил врио губернатора, уходя с заседания Заксобрания.
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Юрий Слюсарь уточнил, что такое положение дел напрямую касается Ростова и всех его предприятий и важных объектов.

Как сообщала RostovGazeta, в середине ноября президент США разрешил Украине использовать ракеты ATACMS, а власти Великобритании и Франции — ракеты Storm Shadow (второе название — SCALP). Обе разновидности могут преодолеть порядка 300 километров, что позволяет их запускать вглубь территории страны, в том числе — в Ростовскую область.

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