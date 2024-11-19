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Posted 19 ноября, 11:58

Published 19 ноября, 11:58

Modified 19 ноября, 12:00

Updated 19 ноября, 12:00

Ювелирная мастерская сгорела в Ростове-на-Дону

Ювелирная мастерская сгорела в Ростове-на-Дону

19 ноября 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney. Ювелирная мастерская сгорела в Ростове-на-Дону
Из-за воткнутого в розетку удлинителя сгорела ювелирная мастерская в Ростове-на-Дону, информирует МЧС Ростовской области.

Инцидент произошло на улице Туполева Первомайского района Ростова-на-Дону. На первом этаже многоэтажного дома находилась ювелирная мастерская, в которой неожиданно вспыхнул вставленный в розетку удлинитель. Пламя быстро перекинулось на компьютер и кресло.

Мастерская была небольшая, поэтому сильно пострадала: обуглились стены и пол, сгорело оборудование и стол. В итоге огонь охватил 10 квадратных метров помещения.

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Добавим, что спасателей вызвали жильцы дома, которых встревожил сильный запах гари. Пожар ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи четырех единиц техники.

Ранее двое детей погибли в пожаре в Ростовской области. Пока отец находился во дворе частного дома, малыши были одни. Мужчина заметил огонь, но было уже слишком поздно.

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