Ювелирная мастерская сгорела в Ростове-на-Дону

Posted 19 ноября, 11:58
Published 19 ноября, 11:58
Modified 19 ноября, 12:00
Updated 19 ноября, 12:00
Инцидент произошло на улице Туполева Первомайского района Ростова-на-Дону. На первом этаже многоэтажного дома находилась ювелирная мастерская, в которой неожиданно вспыхнул вставленный в розетку удлинитель. Пламя быстро перекинулось на компьютер и кресло.
Мастерская была небольшая, поэтому сильно пострадала: обуглились стены и пол, сгорело оборудование и стол. В итоге огонь охватил 10 квадратных метров помещения.
Добавим, что спасателей вызвали жильцы дома, которых встревожил сильный запах гари. Пожар ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи четырех единиц техники.
Ранее двое детей погибли в пожаре в Ростовской области. Пока отец находился во дворе частного дома, малыши были одни. Мужчина заметил огонь, но было уже слишком поздно.