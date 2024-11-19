За 260 млн рублей в Ростовской области продают завод и уникальные рецепты пива

Предприниматель из Ростовской области опубликовал объявление о продаже пивного завода с высокой производственной мощностью. Так, новому владельцу перейдут все уникальные рецептуры пива (более 10 сортов алкогольного напитка) и право выпуска продукции под собственным брендом. Товары завода поставляются в более чем 200 торговых точек.