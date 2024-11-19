За 260 млн рублей в Ростовской области продают завод и уникальные рецепты пива

Posted 19 ноября, 15:06
Published 19 ноября, 15:06
Modified 19 ноября, 15:08
Updated 19 ноября, 15:08
Предприниматель из Ростовской области опубликовал объявление о продаже пивного завода с высокой производственной мощностью. Так, новому владельцу перейдут все уникальные рецептуры пива (более 10 сортов алкогольного напитка) и право выпуска продукции под собственным брендом. Товары завода поставляются в более чем 200 торговых точек.
На предприятии есть все необходимое оборудование: варочный порядок (три тысячи литров), емкости для горячей и холодной воды, автоматическая кегамойка, кизельгуровый фильтр, теплообменник, мобильная насосная станция, дробилка для солода и многое другое. На заводе также работает ремонтный цех.
Полностью укомплектованный завод стоит 260 миллионов рублей.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области продают кирпичный завод за 72 миллиона рублей