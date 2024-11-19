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Posted 19 ноября, 15:06

Published 19 ноября, 15:06

Modified 19 ноября, 15:08

Updated 19 ноября, 15:08

Пивной завод в Ростовской области продают за 260 миллионов рублей

За 260 млн рублей в Ростовской области продают завод и уникальные рецепты пива

19 ноября 2024, 15:06
Фото: Pxhere. Пивной завод в Ростовской области продают за 260 миллионов рублей
В Ростовской области продают действующий пивной завод за 260 миллионов рублей. Предложение опубликовано на популярном сайте объявлений.

Предприниматель из Ростовской области опубликовал объявление о продаже пивного завода с высокой производственной мощностью. Так, новому владельцу перейдут все уникальные рецептуры пива (более 10 сортов алкогольного напитка) и право выпуска продукции под собственным брендом. Товары завода поставляются в более чем 200 торговых точек.

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Фото: Авито

На предприятии есть все необходимое оборудование: варочный порядок (три тысячи литров), емкости для горячей и холодной воды, автоматическая кегамойка, кизельгуровый фильтр, теплообменник, мобильная насосная станция, дробилка для солода и многое другое. На заводе также работает ремонтный цех.

Полностью укомплектованный завод стоит 260 миллионов рублей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области продают кирпичный завод за 72 миллиона рублей

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