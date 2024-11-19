«За что мы платим деньги?»: жители Ростова массово жалуются на холодные батареи

Согласно этому документу, датированному 10 октября 2024 года, заработная плата уборщицы, которая убирает подъезды и дворовую территорию на Саратовской, 5/10, составляет 8 тысяч рублей в месяц. А это на 2,2 тысячи рублей превышает общую сумму ежемесячного начисления по санитарной уборке мест общего пользования. Соответственно, эту сумму изымают из общего тарифа на содержание и ремонт жилого фонда.