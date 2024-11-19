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Posted 19 ноября, 15:13

Published 19 ноября, 15:13

Modified 19 ноября, 15:15

Updated 19 ноября, 15:15

«За что мы платим деньги?»: ростовчане пожаловались на отсутствие тепла в домах

«За что мы платим деньги?»: жители Ростова массово жалуются на холодные батареи

19 ноября 2024, 15:13
Фото: rostovgazeta.ru. «За что мы платим деньги?»: ростовчане пожаловались на отсутствие тепла в домах

Жители Ростова массово жалуются на холодные батареи

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Эксклюзив
Жители разных районов Ростова сообщили RostovGazeta об отсутствии отопления в многоквартирных домах.

Как стартовал отопительный сезон

Ростов четвертый год подряд не получил паспорт готовности к зиме. Помимо донской столицы паспорт готовности не получили города Таганрог, Шахты и Азов. А также Миллеровский, Азовский и Родионово-Несветайский районы. Уточняется, что в сравнении с минувшим годом, показатели поверки ухудшились на 4,1%.

Напомним, что отопительный сезон в Ростове начался 17 октября. Однако до сих пор ростовчане из разных районов так и не могут дождаться тепла.

В редакцию RostovGazeta обратились жители дома на улице Кривоноса, 13 в микрорайоне Болгарстрой. Люди жалуются на отсутствие отопления и горячей воды.

«С начала отопительного сезона в общей сложности у нас отопление было всего дня четыре, — рассказывает жительница дома Карина. — В октябре прорвало трубу, но ее в течение недели починили. Потом якобы пробило старую трубу возле дома».

Собеседница добавляет, что люди обращались во всевозможные инстанции. Но тепло в дом так и не поступало. Хотя яму во дворе для ремонта — вырыли.

«А дальше нас просто делегировали туда-сюда. В теплоснабжающей организации говорили, что для начала работ нужно, чтобы управляющая компания закупила материал. В УК говорят, что ничего не знают, какие работы будут проводить, какие материалы покупать. Дескать, они даже яму не рыли. Но позвольте, а кто тогда ее вырыл, если яма есть?» — недоумевают собственники жилья.
Яму для ремонта во дворе дома на Кривоноса, 13 в Ростове вырыли. Но тепло в квартиры так и не поступило.Яму для ремонта во дворе дома на Кривоноса, 13 в Ростове вырыли. Но тепло в квартиры так и не поступило.
Яму для ремонта во дворе дома на Кривоноса, 13 в Ростове вырыли. Но тепло в квартиры так и не поступило.. Фото: читатели. rostovgazeta.ru

Люди рассказывают, что в квартирах температура менее 15 градусов.

«Один ребенок у меня уже заболел, второй — заболевает. Я очень переживаю за своих детей, они совсем маленькие», — сокрушается жительница дома.

В УК «Болгарстрой» корреспонденту RostovGazeta пообещали, что сегодня людям дадут отопление. Причиной его отсутствия, как объяснили в управляющей компании, стал порыв на теплотрассе.

«Тепловики обещали сегодня сделать — это они проводят работы», — подчеркнули в «Болгарстрое».
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Тепла нет, а плата за него идет

Еще одно обращение в редакцию RostovGazeta поступило от жителей пятиэтажного дома на улице Саратовская, 5/10 в районе зоопарка. Несмотря на то, что дом старый, ростовчане рассказывают, что зимой в квартирах всегда было тепло.

Однако в этом году ситуация изменилась.

«У половины дома отопление есть, а в однокомнатных квартирах по нашему стояку отсутствует. На наши жалобы сантехник сказал, что сделал все, что мог. И больше этим вопросом заниматься не будет. Мы самостоятельно спускали воздух с батарей, но это не помогло. До сих пор в квартире холодно. Зато принесли квитанцию на оплату тепла за октябрь, куда вписали сумму за отопление будто бы оно у нас есть», — жалуется жительница дома Оксана.

Собеседница рассказывает, что с вопросом подачи тепла в квартиры звонила во всевозможные инстанции. Однако проблема так и не нашла свое решение.

Также у жителей дома возникает много вопросов к уборке подъезда и придомовой территории.

«В подъездах — грязь. Мусор возле дома убирают жители сами. За что мы тогда платим деньги?» — недоумевает ростовчанка.
По словам жительницы дома на Саратовской 5/10, мусор во дворе люди убирают сами. По словам жительницы дома на Саратовской 5/10, мусор во дворе люди убирают сами.
По словам жительницы дома на Саратовской 5/10, мусор во дворе люди убирают сами. . Фото: читатели. rostovgazeta.ru

О зарплате уборщицы

В наличии редакции RostovGazeta есть официальный ответ из управляющей компании ООО «Жилищник» на обращение жителей дома.

Согласно этому документу, датированному 10 октября 2024 года, заработная плата уборщицы, которая убирает подъезды и дворовую территорию на Саратовской, 5/10, составляет 8 тысяч рублей в месяц. А это на 2,2 тысячи рублей превышает общую сумму ежемесячного начисления по санитарной уборке мест общего пользования. Соответственно, эту сумму изымают из общего тарифа на содержание и ремонт жилого фонда.

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Уборщица получает 8 тыс руб в месяцУборщица получает 8 тыс руб в месяц
Уборщица получает 8 тыс руб в месяц. Фото: 1MI

В УК ООО «Жилищник» корреспонденту RostovGazeta объяснили, что заявок на отсутствие тепла в доме на Саратовской 5/10 не поступало.

«Пусть звонят, заявок не было. 15 октября только вышло постановление. И по постановлению две недели у нас дается на регулировку», — сообщили в управляющей компании на вопрос корреспондента об отсутствии тепла в ряде квартир.

Также удалось выяснить, почему жители самостоятельно вынуждены убирать мусор возле дома.

«Уборщица в штате есть. Просто рядом есть муниципальная территория, а уборщица убирает отмежеванную территорию, которая принадлежит дому. Естественно, с муниципальной стороны, там и детская площадка между домами, листья летят», — подчеркнули в ООО «Жилищник».

Ранее RostovGazeta сообщала, как жители дома на Коммунистическом в Ростове возмущались нашествием крыс и пытались выйти из-под управления УК «Жилищник».

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