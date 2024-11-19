Замминистра спорта Ростовской области останется в СИЗО до 19 декабря

Posted 19 ноября, 11:55
Published 19 ноября, 11:55
Modified 19 ноября, 11:57
Updated 19 ноября, 11:57
Решение суд вынес 14 ноября, но известно о нем стало только 19 числа. В этот день срок нахождения под стражей мог подойти к концу, если бы его не продлили. Теперь 51-летняя чиновница выйдет из СИЗО не раньше 19 декабря.
По версии следствия, Светлана Гадарова с сентября по декабрь 2023 года могла получать деньги от мужа учредителя и директора компании, с которой заключен госконтракт. Предположительно, именно круглая сумма помогла организации выиграть тендер.
Сумма ущерба оценивается в 80 тысяч рублей. Гадарову задержали и арестовали в конце сентября как фигуранта по статье о получении взятки.