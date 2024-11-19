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Posted 19 ноября, 11:55

Published 19 ноября, 11:55

Modified 19 ноября, 11:57

Updated 19 ноября, 11:57

Замминистра спорта Ростовской области останется в СИЗО до 19 декабря

Замминистра спорта Ростовской области останется в СИЗО до 19 декабря

19 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI. Замминистра спорта Ростовской области останется в СИЗО до 19 декабря
Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения замминистра спорта региона Светлане Гадаровой. Она останется под стражей еще на месяц, сообщили RostovGazeta в пресс-службе суда.

Решение суд вынес 14 ноября, но известно о нем стало только 19 числа. В этот день срок нахождения под стражей мог подойти к концу, если бы его не продлили. Теперь 51-летняя чиновница выйдет из СИЗО не раньше 19 декабря.

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По версии следствия, Светлана Гадарова с сентября по декабрь 2023 года могла получать деньги от мужа учредителя и директора компании, с которой заключен госконтракт. Предположительно, именно круглая сумма помогла организации выиграть тендер.

Сумма ущерба оценивается в 80 тысяч рублей. Гадарову задержали и арестовали в конце сентября как фигуранта по статье о получении взятки.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятка#СИЗО#Арест#Госконтракт#Следствие
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