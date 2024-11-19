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Posted 19 ноября, 15:26

Published 19 ноября, 15:26

Modified 19 ноября, 15:27

Updated 19 ноября, 15:27

Ростовская область вошла в топ-5 регионов России, где выдали наибольшее число кредитных карт в октябре

Жители Ростовской области массово заводят кредитные карты

19 ноября 2024, 15:26
Фото: 1MI. Ростовская область вошла в топ-5 регионов России, где выдали наибольшее число кредитных карт в октябре
Ростовская область вошла в топ-5 регионов России, где выдали наибольшее число кредитных карт в октябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего по России в октябре выдали 1,5 миллиона новых кредитных карт. Это на 15,9% меньше, чем месяцем ранее.

Больше всего «кредиток» оформили жителям Москвы — 118,2 тысячи штук. Жители Подмосковья в октябре получили 86,9 тысячи кредитных карт. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где выдали за месяц 63,7 тысячи «кредиток». В Санкт-Петербурге жители в октябре получили 61,9 тысячи карт такого формата.

В пятёрку лидеров попала и Ростовская область, где выдали 54,9 тысячи «кредиток». Это на 14,2% меньше, чем месяцем ранее. В сентябре число выданных кредитных карт составило 64 тысячи штук.

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Ранее сообщалось, что средний платёж по ипотеке в Ростовской области перевалил за 70 тысяч рублей.

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