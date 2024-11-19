Жители Ростовской области массово заводят кредитные карты

Posted 19 ноября, 15:26
Published 19 ноября, 15:26
Modified 19 ноября, 15:27
Updated 19 ноября, 15:27
Всего по России в октябре выдали 1,5 миллиона новых кредитных карт. Это на 15,9% меньше, чем месяцем ранее.
Больше всего «кредиток» оформили жителям Москвы — 118,2 тысячи штук. Жители Подмосковья в октябре получили 86,9 тысячи кредитных карт. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где выдали за месяц 63,7 тысячи «кредиток». В Санкт-Петербурге жители в октябре получили 61,9 тысячи карт такого формата.
В пятёрку лидеров попала и Ростовская область, где выдали 54,9 тысячи «кредиток». Это на 14,2% меньше, чем месяцем ранее. В сентябре число выданных кредитных карт составило 64 тысячи штук.