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Posted 19 ноября, 06:05

Published 19 ноября, 06:05

Modified 19 ноября, 06:07

Updated 19 ноября, 06:07

Жители Ростовской области после атаки дронов потребовали убежищ на улицах

Жители Ростовской области после атаки дронов потребовали убежищ на улицах

19 ноября 2024, 06:05
Фото: Unsplash. Жители Ростовской области после атаки дронов потребовали убежищ на улицах
Жители Ростовской области просят организовать мобильные убежища на улицах. С таким предложением обратился подписчик telegram-канале главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой.

Пользователь tekegram считает, что безопасности людей нужно уделять как можно больше внимания, своевременно их уведомлять об опасности и подготавливать доступные убежища.

— Возможно, не лишним будет рассмотреть вопрос о размещении на улицах мобильных убежищ по примеру Белгорода. В этом вопросе лучше «перебдеть», — поделился мыслями местный житель.
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Предложение появилось под постом об атаке беспилотников. В этот раз, в ночь на 19 ноября падение сбитого дрона привело к трагедии. Обломки упали на «Газель», в которой находился мужчина. Водитель получил осколочные ранения посреди трассы в Белокалитвинском районе, где остановился у обочины, чтобы отдохнуть.

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