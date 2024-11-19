Жители Ростовской области после атаки дронов потребовали убежищ на улицах

Posted 19 ноября, 06:05
Published 19 ноября, 06:05
Modified 19 ноября, 06:07
Updated 19 ноября, 06:07
Пользователь tekegram считает, что безопасности людей нужно уделять как можно больше внимания, своевременно их уведомлять об опасности и подготавливать доступные убежища.
— Возможно, не лишним будет рассмотреть вопрос о размещении на улицах мобильных убежищ по примеру Белгорода. В этом вопросе лучше «перебдеть», — поделился мыслями местный житель.
Предложение появилось под постом об атаке беспилотников. В этот раз, в ночь на 19 ноября падение сбитого дрона привело к трагедии. Обломки упали на «Газель», в которой находился мужчина. Водитель получил осколочные ранения посреди трассы в Белокалитвинском районе, где остановился у обочины, чтобы отдохнуть.