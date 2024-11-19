Жители Ростовской области после атаки дронов потребовали убежищ на улицах

Предложение появилось под постом об атаке беспилотников. В этот раз, в ночь на 19 ноября падение сбитого дрона привело к трагедии. Обломки упали на «Газель», в которой находился мужчина. Водитель получил осколочные ранения посреди трассы в Белокалитвинском районе, где остановился у обочины, чтобы отдохнуть.