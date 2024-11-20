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Posted 20 ноября, 16:10

Published 20 ноября, 16:10

Modified 20 ноября, 16:12

Updated 20 ноября, 16:12

Бастрыкин заинтересовался токсичной свалкой около Цыганского озера в Ростове

Бастрыкин заинтересовался токсичной свалкой около Цыганского озера в Ростове

20 ноября 2024, 16:10
Фото: 1MI. Бастрыкин заинтересовался токсичной свалкой около Цыганского озера в Ростове
Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о несанкционированной свалке в Ростове-на-Дону, информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, что на днях была обнаружена огромная свалка с нефтеотходами в Советском районе Ростова-на-Дону. Она занимает 3,5 тысячи квадратных метров территории вблизи озера Цыганское. Проверка показала, что среди бытового и строительного мусора есть отходы высшей категории опасности.

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Сотрудники следственного комитета Ростовской области по этому факту начали расследование уголовного дела, а председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по региону Аслана Хуаде доклад о его ходе и результатах.

До этого эколог придумал, как Ростовскую область избавить от массовых свалок.

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