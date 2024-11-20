Бастрыкин заинтересовался токсичной свалкой около Цыганского озера в Ростове

Posted 20 ноября, 16:10
Published 20 ноября, 16:10
Modified 20 ноября, 16:12
Updated 20 ноября, 16:12
Напомним, что на днях была обнаружена огромная свалка с нефтеотходами в Советском районе Ростова-на-Дону. Она занимает 3,5 тысячи квадратных метров территории вблизи озера Цыганское. Проверка показала, что среди бытового и строительного мусора есть отходы высшей категории опасности.
Сотрудники следственного комитета Ростовской области по этому факту начали расследование уголовного дела, а председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по региону Аслана Хуаде доклад о его ходе и результатах.
До этого эколог придумал, как Ростовскую область избавить от массовых свалок.