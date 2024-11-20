Бастрыкин заинтересовался токсичной свалкой около Цыганского озера в Ростове

Напомним, что на днях была обнаружена огромная свалка с нефтеотходами в Советском районе Ростова-на-Дону. Она занимает 3,5 тысячи квадратных метров территории вблизи озера Цыганское. Проверка показала, что среди бытового и строительного мусора есть отходы высшей категории опасности.