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Posted 20 ноября, 04:46

Published 20 ноября, 04:46

Modified 20 ноября, 04:48

Updated 20 ноября, 04:48

Паленую водку обнаружили в ростовском магазине

Больше 250 бутылок паленой водки нашли в ростовском магазине

20 ноября 2024, 04:46
Фото: 1MI. Паленую водку обнаружили в ростовском магазине
В Ростове-на-Дону нашли паленую водку в одном из магазинов. Правоохранители изъяли более 250 бутылок горячительного напитка, сообщает региональный Следком.

По версии следствия, подозреваемый незаконно купил партию алкогольной продукции. Как выяснилось, товар не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

— Изъятая продукция водкой не является, а представляет собой спиртосодержащую жидкость с токсичной примесью, — прокомментировали в ведомстве.
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело о сбыте и хранении алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают причастных к этому лиц.

В середине ноября Россельхознадзор сообщил о закрытии ИП, которое поставляло на молочный завод фальсификат.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Алкоголь#Преступления#Безопасность#Уголовное дело#Следком
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