Больше 250 бутылок паленой водки нашли в ростовском магазине

Posted 20 ноября, 04:46
Published 20 ноября, 04:46
Modified 20 ноября, 04:48
Updated 20 ноября, 04:48
По версии следствия, подозреваемый незаконно купил партию алкогольной продукции. Как выяснилось, товар не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
— Изъятая продукция водкой не является, а представляет собой спиртосодержащую жидкость с токсичной примесью, — прокомментировали в ведомстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о сбыте и хранении алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают причастных к этому лиц.
В середине ноября Россельхознадзор сообщил о закрытии ИП, которое поставляло на молочный завод фальсификат.