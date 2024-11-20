Что изменится в программе капремонта домов в Ростовской области в 2025 году

Posted 20 ноября, 09:41
Published 20 ноября, 09:41
Modified 20 ноября, 09:43
Updated 20 ноября, 09:43
На ремонт 2 399 многоквартирных домов власти потратят 5,7 миллиарда рублей. Собственников домов, в которых запланированы работы, уже уведомили о предстоящем обновлении зданий. По словам Орлова, уже скоро начнётся отбор подрядчиков для проведения капремонта.
Также врио министра ЖКХ рассказал, что во время ремонта будут внедрять энергосберегающие технологии. Они позволят снижать энергопотребление каждого дома на 40%.