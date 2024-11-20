Что изменится в программе капремонта домов в Ростовской области в 2025 году

На ремонт 2 399 многоквартирных домов власти потратят 5,7 миллиарда рублей. Собственников домов, в которых запланированы работы, уже уведомили о предстоящем обновлении зданий. По словам Орлова, уже скоро начнётся отбор подрядчиков для проведения капремонта.