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Posted 20 ноября, 09:41

Published 20 ноября, 09:41

Modified 20 ноября, 09:43

Updated 20 ноября, 09:43

Стало известно, что изменится в капремонте домов в Ростовской области в 2025 году

Что изменится в программе капремонта домов в Ростовской области в 2025 году

20 ноября 2024, 09:41
Фото: 1MI. Стало известно, что изменится в капремонте домов в Ростовской области в 2025 году

Врио главы МинЖКХ заявил, что изменится в капремонте домов в Ростовской области

В Ростовской области в 2025 году проведут капремонт в почти в 2,4 тысячи многоквартирных домов, сообщил «Интерфаксу» врио министра ЖКХ региона Сергей Орлов.

На ремонт 2 399 многоквартирных домов власти потратят 5,7 миллиарда рублей. Собственников домов, в которых запланированы работы, уже уведомили о предстоящем обновлении зданий. По словам Орлова, уже скоро начнётся отбор подрядчиков для проведения капремонта.

Также врио министра ЖКХ рассказал, что во время ремонта будут внедрять энергосберегающие технологии. Они позволят снижать энергопотребление каждого дома на 40%.

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Ранее сообщалось, что жители многоэтажек в Ростовской области смогут сократить сроки капремонта.

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