Дети в Ростове-на-Дону заражаются менингитом, а область утопает в мусоре

Исполняющий обязанности главы Шахт объяснил, что проблема появилась еще в 2023 году. Огромные кучи мусора образуются из-за нерегулярного вывоза отходов. Кроме того, региональный оператор забирает только тот мусор, который лежат в жбанах, игнорируя свалочные очаги вокруг них и оставляя все на администрацию города.