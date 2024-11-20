Дети в Ростове-на-Дону заражаются менингитом, а область утопает в мусоре

Posted 20 ноября, 16:09
Published 20 ноября, 16:09
Modified 20 ноября, 16:11
Updated 20 ноября, 16:11
В детском саду №37 Ростова-на-Дону были зафиксированы два случая заболевания менингитом среди малышей. До этого у воспитанников этого дошкольного образовательного учреждения обнаружили энтеровирусную инфекцию. В связи с этими обстоятельствами детсад закрыт на карантин до 30 ноября.
Добавим, что менингит — это опасное воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга, которое может вызвать параличи, глухоту, нарушения умственных способностей и даже смерть.
Жители Ростова-на-Дону переживают за состояние здания Речного вокзала. Он не функционирует уже достаточно продолжительное время, но когда-то там располагалась гостиница «Якорь» и магазин «Тихий Дон». Здание было визитной карточкой города.
Теперь мрачная бетонная многоэтажка лишь пугает ростовчан. В непогоду с него летят кирпичи, куски бетона и цемент. Люди предполагают, что рано или поздно облицовка может упасть прохожим на голову.
Однако власти Ростова-на-Дону заявили, что Речной вокзал планируют восстановить во втором квартале 2025 года. Сейчас собственник ведет работы «по устранению угрозы обрушения фасадной части» здания. А уже после снятия штукатурного слоя будет проведено грунтование стен.
Врио губернатора Ростовской области посетил Шахты и лично увидел коммунальные проблемы, на которые неоднократно жаловались горожане. Юрий Слюсарь обратил внимание на разбитые дороги, узнал о подтоплениях сточными водами, прорывах канализации и кучах мусора.
Исполняющий обязанности главы Шахт объяснил, что проблема появилась еще в 2023 году. Огромные кучи мусора образуются из-за нерегулярного вывоза отходов. Кроме того, региональный оператор забирает только тот мусор, который лежат в жбанах, игнорируя свалочные очаги вокруг них и оставляя все на администрацию города.
Отметим, что за некачественное обслуживание в адрес компании направлено уже больше 20 исков, но и это не помогает исправить ситуацию. В связи с этим Юрий Слюсарь предложил решать проблему кардинально: вникнуть, свести с текущими и плановыми бюджетами и устранить причину.
В комментариях под постом о поездке в Шахты жители области оставили более 1,5 тысячи сообщений. Люди пишут, что их города — Красный Сулин, Новошахтинск, Новочеркасск, Белая Калитва и другие так же утопают в мусоре.