Дорога открыта? Сенатор от Ростовской области Рукавишникова сложила полномочия

Сложение полномочий Рукавишниковой открывает дорогу в Совфед экс-губернатору Ростовской области, а ныне депутату Заксобрания региона Василию Голубеву. Статус сенатора даст ему уголовную неприкосновенность, а также запрет на арест, обыск или допрос без согласия Госдумы или Совета Федерации.