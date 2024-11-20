Дорога открыта? Сенатор от Ростовской области Рукавишникова сложила полномочия

Posted 20 ноября, 08:04
Published 20 ноября, 08:04
Modified 20 ноября, 08:06
Updated 20 ноября, 08:06
Рукавишникова объяснила решение покинуть Совет Федерации «переходом на другую работу». Какую именно, она не уточнила.
В своём посте в соцсетях она поблагодарила за «наставничество и возможность учиться важным жизненным принципам» Председателя Совфеда Валентину Матвиенко. Также слова благодарности она адресовала коллегам и жителям Ростовской области.
Сложение полномочий Рукавишниковой открывает дорогу в Совфед экс-губернатору Ростовской области, а ныне депутату Заксобрания региона Василию Голубеву. Статус сенатора даст ему уголовную неприкосновенность, а также запрет на арест, обыск или допрос без согласия Госдумы или Совета Федерации.