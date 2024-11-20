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Posted 20 ноября, 08:04

Published 20 ноября, 08:04

Modified 20 ноября, 08:06

Updated 20 ноября, 08:06

Сенатор от Ростовской области Рукавишникова досрочно сложила полномочия

Дорога открыта? Сенатор от Ростовской области Рукавишникова сложила полномочия

20 ноября 2024, 08:04
Фото: council.gov.ru. Сенатор от Ростовской области Рукавишникова досрочно сложила полномочия

Сенатор от Ростовской области Рукавишникова досрочно сложила полномочия

Сенатор Ирина Рукавишникова досрочно сложила свои полномочия, об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Рукавишникова объяснила решение покинуть Совет Федерации «переходом на другую работу». Какую именно, она не уточнила.

В своём посте в соцсетях она поблагодарила за «наставничество и возможность учиться важным жизненным принципам» Председателя Совфеда Валентину Матвиенко. Также слова благодарности она адресовала коллегам и жителям Ростовской области.

Экс-губернатор Ростовской области Голубев стал депутатом Заксобрания
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Сложение полномочий Рукавишниковой открывает дорогу в Совфед экс-губернатору Ростовской области, а ныне депутату Заксобрания региона Василию Голубеву. Статус сенатора даст ему уголовную неприкосновенность, а также запрет на арест, обыск или допрос без согласия Госдумы или Совета Федерации.

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