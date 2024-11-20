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Posted 20 ноября, 16:23

Published 20 ноября, 16:23

Modified 20 ноября, 16:23

Updated 20 ноября, 16:23

Ефимов: В Москве с начала этого года опубликовано более 40 проектов решений о КРТ

Ефимов: В Москве с начала этого года опубликовано более 40 проектов решений о КРТ

20 ноября 2024, 16:23
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
За первые десять месяцев на сайте правительства Москвы опубликовали более 40 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ). По таким проектам будет осуществляться реорганизация земель суммарной площадью 429 гектаров в 39 районах города.

Как пишет stroi.mos.ru, с соответствующим заявлением выступил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он заявил, что в период с января по октябрь текущего года столичное правительство опубликовало 41 проект комплексного развития территорий. При их разработке принимаются во внимание потребности районов их дальнейшей реализации. В общей сложности на землях суммарной площадью 429 гектаров должны будут построить более 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. В реализацию проекта планируется вложить 3,25 триллиона рублей инвестиционных средств, а ежегодный бюджетный эффект должен побить отметку в 185 миллиардов рублей. В итоге будет сформировано около 91,5 тысячи новых рабочих мест.

Организовать редевелопмент участков имеют возможность правообладатели земли и недвижимости, назначенный столичными властями оператор или привлеченный по итогам торгов инвестор. По некоторым проектам Москва уже приняла решения о реализации.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках 41 проекта планируется построить свыше 4,5 миллиона квадратных метров современного жилья, в том числе дома для участников программы реновации и для некоторых других нужд города. Помимо этого, предполагается построить более 5,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов — образовательных, медицинских, спортивных. На территориях новых объектов появятся зеленые зоны и необходимая инфраструктура.

Самое большое количество проектов будет реализовано в Южном административном округе — 12, в Западном административном округе — семь, в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах — по пять. На востоке Москвы будет проведена реорганизация трех площадок.

В рамках воплощения программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, на месте бывших предприятий и неэффективно эксплуатируемых участков прокладываются новые дороги, появляется современное жилье и социальная инфраструктура. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях проработки и воплощения находятся 236 проектов КРТ суммарной площадью около 3,1 тысячи гектаров. Такая деятельность ведется согласно инициативе мэра столицы Сергея Собянина.

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