Ефимов: В Москве с начала этого года опубликовано более 40 проектов решений о КРТ

Он заявил, что в период с января по октябрь текущего года столичное правительство опубликовало 41 проект комплексного развития территорий. При их разработке принимаются во внимание потребности районов их дальнейшей реализации. В общей сложности на землях суммарной площадью 429 гектаров должны будут построить более 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. В реализацию проекта планируется вложить 3,25 триллиона рублей инвестиционных средств, а ежегодный бюджетный эффект должен побить отметку в 185 миллиардов рублей. В итоге будет сформировано около 91,5 тысячи новых рабочих мест.