Ефимов: В Москве с начала этого года опубликовано более 40 проектов решений о КРТ

Posted 20 ноября, 16:23
Published 20 ноября, 16:23
Modified 20 ноября, 16:23
Updated 20 ноября, 16:23
Как пишет stroi.mos.ru, с соответствующим заявлением выступил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он заявил, что в период с января по октябрь текущего года столичное правительство опубликовало 41 проект комплексного развития территорий. При их разработке принимаются во внимание потребности районов их дальнейшей реализации. В общей сложности на землях суммарной площадью 429 гектаров должны будут построить более 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. В реализацию проекта планируется вложить 3,25 триллиона рублей инвестиционных средств, а ежегодный бюджетный эффект должен побить отметку в 185 миллиардов рублей. В итоге будет сформировано около 91,5 тысячи новых рабочих мест.
Организовать редевелопмент участков имеют возможность правообладатели земли и недвижимости, назначенный столичными властями оператор или привлеченный по итогам торгов инвестор. По некоторым проектам Москва уже приняла решения о реализации.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках 41 проекта планируется построить свыше 4,5 миллиона квадратных метров современного жилья, в том числе дома для участников программы реновации и для некоторых других нужд города. Помимо этого, предполагается построить более 5,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов — образовательных, медицинских, спортивных. На территориях новых объектов появятся зеленые зоны и необходимая инфраструктура.
Самое большое количество проектов будет реализовано в Южном административном округе — 12, в Западном административном округе — семь, в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах — по пять. На востоке Москвы будет проведена реорганизация трех площадок.
В рамках воплощения программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, на месте бывших предприятий и неэффективно эксплуатируемых участков прокладываются новые дороги, появляется современное жилье и социальная инфраструктура. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях проработки и воплощения находятся 236 проектов КРТ суммарной площадью около 3,1 тысячи гектаров. Такая деятельность ведется согласно инициативе мэра столицы Сергея Собянина.