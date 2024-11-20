Эколог придумал, как Ростовскую область избавить от массовых свалок

Posted 20 ноября, 15:34
Published 20 ноября, 15:34
Modified 20 ноября, 15:37
Updated 20 ноября, 15:37
Напомним, что врио губернатора Ростовской области озадачился масштабом проблемы с мусором в Ростовской области.
Свалки растут в зеленых зонах, копятся на контейнерных площадках. Создаваемые условия антисанитарии приводят к размножению крыс и многих насекомых-паразитов.
«Победить эту проблему можно только жесткой системой мониторинга и контроля тех лиц, которые за это будут отвечать», — отмечает Алексей Лебедев.
Собеседник объясняет, как это можно реализовать на практике. Например, проводится демонтаж или капремонт дома в Ростове. Уже на этом этапе, по словам эколога, можно просчитать, каким будет объем мусора, какой это будет мусор, и куда он должен попасть.
Уже на этом этапе будет решена часть актуальных вопросов. Например, куда делась часть строительного мусора? Она же не могла раствориться в небытие, как это сегодня случается.
«И дело даже не в том, чтобы устанавливать камеры на контейнерных площадках. Нужно создать систему, интегрированную с искусственным интеллектом, которая в реальном режиме сможет мониторить ситуацию. Такая система проводит 150 тысяч операций в секунду. И более того, она самообучающаяся», — уточняет эксперт.
По словам эколога, подобные системы активно используются во многих сферах деятельности, например, в Китае. Они контролируют качество воды на водозаборах, ведут контроль канализационных стоков, деятельность портовых терминалов, железнодорожного транспорта и логистики.