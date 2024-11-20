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Posted 20 ноября, 15:34

Published 20 ноября, 15:34

Modified 20 ноября, 15:37

Updated 20 ноября, 15:37

Эколог Лебедев рассказал, как навсегда очистить Ростовскую область от массовых свалок

Эколог придумал, как Ростовскую область избавить от массовых свалок

20 ноября 2024, 15:34
Фото: 1MI. Эколог Лебедев рассказал, как навсегда очистить Ростовскую область от массовых свалок
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Эксклюзив
Огромное количество мусора и свалок, в которых погрязла Ростовская область, конечно же, негативно влияют на экологию региона. Их возникновение нужно пресекать, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что врио губернатора Ростовской области озадачился масштабом проблемы с мусором в Ростовской области.

Свалки растут в зеленых зонах, копятся на контейнерных площадках. Создаваемые условия антисанитарии приводят к размножению крыс и многих насекомых-паразитов.

«Победить эту проблему можно только жесткой системой мониторинга и контроля тех лиц, которые за это будут отвечать», — отмечает Алексей Лебедев.

Собеседник объясняет, как это можно реализовать на практике. Например, проводится демонтаж или капремонт дома в Ростове. Уже на этом этапе, по словам эколога, можно просчитать, каким будет объем мусора, какой это будет мусор, и куда он должен попасть.

Уже на этом этапе будет решена часть актуальных вопросов. Например, куда делась часть строительного мусора? Она же не могла раствориться в небытие, как это сегодня случается.

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«И дело даже не в том, чтобы устанавливать камеры на контейнерных площадках. Нужно создать систему, интегрированную с искусственным интеллектом, которая в реальном режиме сможет мониторить ситуацию. Такая система проводит 150 тысяч операций в секунду. И более того, она самообучающаяся», — уточняет эксперт.

По словам эколога, подобные системы активно используются во многих сферах деятельности, например, в Китае. Они контролируют качество воды на водозаборах, ведут контроль канализационных стоков, деятельность портовых терминалов, железнодорожного транспорта и логистики.

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