Есть пострадавшие: машины разбились на туманной трассе в Ростовской области

Posted 20 ноября, 08:42
Published 20 ноября, 08:42
Modified 20 ноября, 08:44
Updated 20 ноября, 08:44
Аварию зафиксировали на трассе «Самбек — Матвеев-Курган» в Неклиновском районе. Из-за густого тумана видимость там составляла всего 20 метров. Водитель ВАЗ-21150 в таких условиях решился на обгон машины, но не убедился в безопасности манёвра. В результате ВАЗ на «встречке» влетел в Daewoo Matiz.
Машины разбились от сильного удара. Травмы получили водитель и пассажир иномарки. Они доставлены в больницу.