rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 08:42

Published 20 ноября, 08:42

Modified 20 ноября, 08:44

Updated 20 ноября, 08:44

Есть пострадавшие: машины разбились на туманной трассе в Ростовской области

Есть пострадавшие: машины разбились на туманной трассе в Ростовской области

20 ноября 2024, 08:42
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Есть пострадавшие: машины разбились на туманной трассе в Ростовской области

Машины разбились на туманной трассе в Ростовской области

ДТП с двумя пострадавшими произошло рано утром 20 ноября в Ростовской области, подробностями поделились в Госавтоинспекции региона.

Аварию зафиксировали на трассе «Самбек — Матвеев-Курган» в Неклиновском районе. Из-за густого тумана видимость там составляла всего 20 метров. Водитель ВАЗ-21150 в таких условиях решился на обгон машины, но не убедился в безопасности манёвра. В результате ВАЗ на «встречке» влетел в Daewoo Matiz.

Машины разбились от сильного удара. Травмы получили водитель и пассажир иномарки. Они доставлены в больницу.

Трое детей пострадали в массовом ДТП на Вавилова в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Накануне ГАИ предупреждала о возросшем риске аварий из-за тумана на дорогах в Ростовской области.

Читайте также:
Ожидание/реальность: как должен был выглядеть Ростов будущего и что из этого вышлоНовогодний ажиотаж: билеты на поезда из Москвы в Ростов подорожали до 77 тысяч рублейНеожиданное потепление до +14 градусов придет в Ростов-на-Дону в ноябре
#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Погода#Транспорт#Авария#Автомобили#Водители#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика