Есть пострадавшие: машины разбились на туманной трассе в Ростовской области

Аварию зафиксировали на трассе «Самбек — Матвеев-Курган» в Неклиновском районе. Из-за густого тумана видимость там составляла всего 20 метров. Водитель ВАЗ-21150 в таких условиях решился на обгон машины, но не убедился в безопасности манёвра. В результате ВАЗ на «встречке» влетел в Daewoo Matiz.