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Posted 20 ноября, 06:30

Published 20 ноября, 06:30

Modified 20 ноября, 06:30

Updated 20 ноября, 06:30

ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» объявила о старте продаж ЖК «Звезда Столицы 2»

ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» объявила о старте продаж ЖК «Звезда Столицы 2»

20 ноября 2024, 06:30
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ».
Реклама. ООО «СЗ Доннефтестрой-Девелопмент». erid: LjN8JuMuF
С гордостью сообщаем о старте продаж нового жилого комплекса «Звезда Столицы 2» Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ», известна надежностью и высоким качеством строительства, возводит уникальный проект, расположенный на пересечении улиц Нансена и Шеболдаева.

ЖК «Звезда Столицы 2» — это новый звездный уровень жизни в самом сердце города!

Архитектура и комфорт

Открывая двери в «Звезда Столицы 2», вы окунётесь в атмосферу современного дизайна и утонченной архитектуры. В разработанной концепции заложена тема движения вверх к звездам. Это отражается в стильных геометрических формах и смене цветовых решений фасадов, которые гармонично сочетаются с окружающей городской средой и создают уникальный визуальный облик.

Жемчужиной комплекса станет гранд-лобби — уникальное решение для комфорта жителей! Пространство лобби станет уютным местом для встреч и работы: здесь вы найдете сервис-менеджера, коворкинг-центр, удобную зону ожидания, а также места для хранения заказов.

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Инфраструктура комфорта

Проект ЖК «Звезда Столицы 2» полностью отвечает современным требованиям к жилым комплексам. На территории комплекса будет открыт собственный детский сад для маленьких звездочек.

Коммерческая инфраструктура представлена в формате Step Inclusive, что позволит решать повседневные задачи без лишних затрат времени. Для водителей предусмотрен подземный «зеленый» паркинг, оборудованный зарядными станциями для электромобилей. Приватная территория комплекса будет оснащена собственной охраной и круглосуточным видеонаблюдением, что обеспечит полный комфорт и безопасность.

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Для активной жизни и отдыха

Особое внимание в «Звезде Столицы 2» уделено внутреннему пространству. Многоуровневый двор с «инопланетными» растениями станет настоящим украшением комплекса. Запланированы детские и спортивные площадки с современным оборудованием, а видовые зоны отдыха будут расположены в том числе и на крыше между второй и третьей башнями!

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» предлагает особые условия для первых 100 покупателей «Звезды Столицы 2» — скидка 6000 руб/м2. Успейте присоединиться к числу первых счастливых обладателей квартиры в одном из самых многообещающих жилых комплексов Ростова-на-Дону!

«Звезда Столицы 2» станет яркой и важной частью вашей жизни. Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы узнать больше о доступных планировочных решениях и специальных предложениях!

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Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

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