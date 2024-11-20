ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» объявила о старте продаж ЖК «Звезда Столицы 2»

Открывая двери в «Звезда Столицы 2», вы окунётесь в атмосферу современного дизайна и утонченной архитектуры. В разработанной концепции заложена тема движения вверх к звездам. Это отражается в стильных геометрических формах и смене цветовых решений фасадов, которые гармонично сочетаются с окружающей городской средой и создают уникальный визуальный облик.