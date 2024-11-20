«Мы тонем в грязи!»: жители Ростовской области массово жалуются Юрию Слюсарю на мусор

Posted 20 ноября, 12:59
Published 20 ноября, 12:59
Modified 20 ноября, 13:01
Updated 20 ноября, 13:01
Во время визита в Шахты 19 ноября Юрий Слюсарь лично узнал о мусорном коллапсе, разбитых дорогах и порывах канализации. Не успел он поделиться новостями о поездке в telegram-канале, как в комментариях появились полторы тысячи сообщений с просьбами приехать в другие населенные пункты.
— Приглашаем посетить Гуково, посмотреть на наши мусорные свалки по всему городу, — обратились горожане. — Юрий Борисович, приезжайте в город Гуково, мы утопаем в мусоре и в грязи!
— И в Новошахтинск можно заехать. Мусор не дает жизни, он всюду. Мусоровозы ездят по городу, а мусор никто не забирает, третий месяц не забирают. Министерство все отписки дает, верьте — все сбудется. Издевательство над людьми! — пожаловались другие.
— В Родионово-Несветайском районе тоже проблема с мусором, — добавили третьи.
Судя по комментариям, Юрия Борисовича теперь ждут во всех уголках Ростовской области: в Сальском, Миллеровском, Константиновском, Донецком, Чертовском, Кагальницком. Морозовском, Орловском, Красносулинском, Каменском и других районах.
— Очень ждем перемен в городе, на этот кошмар уже невозможно смотреть: канализация течет по всем Шахтам, город утопает в мусоре! Дали надежду на наведение порядка в городе, — поделился один из жителей Шахт.
Пожаловались на мусорную проблему и жители Ростова-на-Дону:
— Приходите к памятнику Ломоносову возле кинотеатра «Ростов» между Садовой и Социалкой и зайдите во двор левее прямо за памятником. Диво дивное у нас тут в центре города. Участок бесхозный замусоренный со жбанами. Летом мусор и камни косили втроем газонокосилками, а дворников нет совсем. Мусор летает по всему двору и детской площадке всегда. Крысы, свалка и общественный туалет — лицо города, — написал ростовчанин.
В Ростове не меньше проблем с вывозом мусора из черты города, в Октябрьском районе вообще в парке Чуковского организовали полигон мусора, свозят газелями, самосвалами строительный мусор, отходы гофрокартона, отходы строительных смесей, хочется дождаться вашего приезда и реакции, администрация Октябрьского района не справляется с решением мусорного вопроса второй год! — пожаловался еще один житель города.
Кроме того, выяснилось, что людей беспокоят не только проблемы с вывозом мусора. Многие упоминали грязную воду из-под крана «по цене золота», нестабильное электричество из-за горящих трансформаторов, падающие деревья, которые не убирают, разбитые дороги и многое другое. В Красносулинском районе жители задыхаются от пыли из карьера, а в Азовском — от едких веществ, выброс которых происходит каждый вечер, как утверждают подписчики врио губернатора.
— Каменск-Шахтинский ждет ваш приезд! Улица Ворошилова уходит под землю, вся! Большая опасность! — с криком о помощи обратились горожане.