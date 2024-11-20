«Мы тонем в грязи!»: жители Ростовской области массово жалуются Юрию Слюсарю на мусор

Кроме того, выяснилось, что людей беспокоят не только проблемы с вывозом мусора. Многие упоминали грязную воду из-под крана «по цене золота», нестабильное электричество из-за горящих трансформаторов, падающие деревья, которые не убирают, разбитые дороги и многое другое. В Красносулинском районе жители задыхаются от пыли из карьера, а в Азовском — от едких веществ, выброс которых происходит каждый вечер, как утверждают подписчики врио губернатора.