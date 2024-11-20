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Posted 20 ноября, 11:53

Published 20 ноября, 11:53

Modified 20 ноября, 11:59

Updated 20 ноября, 11:59

Аномально большой гриб нашли в лесу Ростовской области

На гриб-монстр наткнулся в лесу житель Ростовской области

20 ноября 2024, 11:53
Фото: Видео Игорь Юдин. rostovgazeta.ru. Аномально большой гриб нашли в лесу Ростовской области

Аномально гигантский нашел в лесу житель Ростовской области

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Эксклюзив
Уникальных размеров рядовку тополевую нашёл в лесу Ростовской области грибник с многолетним стажем Игорь Юдин, подробностями он поделился с корреспондентом RostovGazeta.

По словам мужчины, в этом году в регионе было замечено мало грибов из-за обширной засухи и отсутствия дождей. Многие виды грибов практически не произрастали.

«Неделю-две назад начали выскакивать потихонечку грибочки. В прошлые выходные выехали в Аксайский район», — рассказывает Игорь Юдин.

Он нашёл место, где ещё не успели побывать другие грибники.

«С одной полянки, с одной точки нам удалось собраться около пяти-семи килограммов рядовки тополевой. Также обнаружили четыре синеножки», — вспоминает Юдин.
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Видео: Игорь Юдин. rostovgazeta.ru. Аномально большой гриб нашли в лесу Ростовской области

Но особое внимание грибников привлёк аномально большой гриб рядовки тополевой. Его называли «гриб-монстр» из-за внушительных размеров. По словам Юдина, такой размер нельзя назвать рекордным.

«Но в этом году он был определённо самым крупным, из тех, что я увидел», — отмечает собеседник.

Забирать «гриб-монстр» домой Юдин не стал. Из-за больших размеров такой гриб не подойдёт для консервации.

Отметим, что рядовка тополевая — является условно съедобным грибом. Перед употреблением в пищу её необходимо промыть, вымочить и отварить для удаления горечи.

Ранее в Ростовской области стартовал сезон охоты на лисиц и корсаков.

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