На общественный транспорт в Ростовской области выделят 7,6 млрд рублей

Абрамченко рассказала, что при рассмотрении законопроекта о бюджете на 2025–2027 годы были приняты решения, позволяющие направить более пяти миллиардов рублей на развитие инфраструктуры Ростовской области. Кроме того, вице-спикер подметила, что жители региона часто высказывают пожелания по улучшению качества пассажироперевозок. В связи с этим был поднят вопрос о выделении 7,6 миллиарда рублей на развитие общественного транспорта.