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Posted 20 ноября, 16:50

Published 20 ноября, 16:50

Modified 20 ноября, 16:52

Updated 20 ноября, 16:52

На развитие общественного транспорта Ростовской области выделят 7,6 млрд руб

На общественный транспорт в Ростовской области выделят 7,6 млрд рублей

20 ноября 2024, 16:50
Фото: 1MI. На развитие общественного транспорта Ростовской области выделят 7,6 млрд руб
Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко провела встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем для обсуждения ключевых вопросов развития региона и улучшения жизни населения. Об итогах встречи политический деятель рассказала в личном телеграм-канале.

Абрамченко рассказала, что при рассмотрении законопроекта о бюджете на 2025–2027 годы были приняты решения, позволяющие направить более пяти миллиардов рублей на развитие инфраструктуры Ростовской области. Кроме того, вице-спикер подметила, что жители региона часто высказывают пожелания по улучшению качества пассажироперевозок. В связи с этим был поднят вопрос о выделении 7,6 миллиарда рублей на развитие общественного транспорта.

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Добавим, что Абрамченко и Слюсарь также не обошли стороной тему экологии. Они поговорили о состоянии Дона и его притоках, а также о вывозе и утилизации мусора.

До этого урбанист призвал регулярно пересаживать чиновников в Ростове на автобусы.

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