На общественный транспорт в Ростовской области выделят 7,6 млрд рублей

Posted 20 ноября, 16:50
Published 20 ноября, 16:50
Modified 20 ноября, 16:52
Updated 20 ноября, 16:52
Абрамченко рассказала, что при рассмотрении законопроекта о бюджете на 2025–2027 годы были приняты решения, позволяющие направить более пяти миллиардов рублей на развитие инфраструктуры Ростовской области. Кроме того, вице-спикер подметила, что жители региона часто высказывают пожелания по улучшению качества пассажироперевозок. В связи с этим был поднят вопрос о выделении 7,6 миллиарда рублей на развитие общественного транспорта.
Добавим, что Абрамченко и Слюсарь также не обошли стороной тему экологии. Они поговорили о состоянии Дона и его притоках, а также о вывозе и утилизации мусора.
До этого урбанист призвал регулярно пересаживать чиновников в Ростове на автобусы.