На стройке под Ростовом-на-Дону нашли скелеты матери и малыша

Posted 20 ноября, 16:03
Published 20 ноября, 16:03
Modified 20 ноября, 16:05
Updated 20 ноября, 16:05
Издание 1RnD пишет, что захоронение обнаружили жители поселка Реконструктор Аксайского района во время строительства дома. Люди вызвали археологов, которые заинтересовались находкой и начали раскопки. Им удалось выяснить, что это древний курган — сооружение из насыпи земли, камня и иногда настила дёрна.
Захоронение было сделано еще в Бронзовом веке (приблизительно 3300 — 1200 годы до нашей эры). В могиле находились скелеты матери и ребенка, которые пролежали в земле пять тысяч лет. По краям кургана археологи заметили подзахоронения, которым примерно 200-300 лет.
До этого археологи нашли могильники XIV века на территории древнего Азова.