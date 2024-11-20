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Posted 20 ноября, 16:03

Published 20 ноября, 16:03

Modified 20 ноября, 16:05

Updated 20 ноября, 16:05

На стройке под Ростовом-на-Дону нашли скелеты людей, живших до нашей эры

На стройке под Ростовом-на-Дону нашли скелеты матери и малыша

20 ноября 2024, 16:03
Фото: 1MI. На стройке под Ростовом-на-Дону нашли скелеты людей, живших до нашей эры

На стройке под Ростовом-на-Дону нашли скелеты людей, живших до нашей эры

Во время строительства дома в Ростовской области были обнаружены два скелета. Мать и ребенок были похоронены еще в Бронзовом веке, сообщают СМИ.

Издание 1RnD пишет, что захоронение обнаружили жители поселка Реконструктор Аксайского района во время строительства дома. Люди вызвали археологов, которые заинтересовались находкой и начали раскопки. Им удалось выяснить, что это древний курган — сооружение из насыпи земли, камня и иногда настила дёрна.

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Захоронение было сделано еще в Бронзовом веке (приблизительно 3300 — 1200 годы до нашей эры). В могиле находились скелеты матери и ребенка, которые пролежали в земле пять тысяч лет. По краям кургана археологи заметили подзахоронения, которым примерно 200-300 лет.

До этого археологи нашли могильники XIV века на территории древнего Азова.

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