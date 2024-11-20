На стройке под Ростовом-на-Дону нашли скелеты матери и малыша

Захоронение было сделано еще в Бронзовом веке (приблизительно 3300 — 1200 годы до нашей эры). В могиле находились скелеты матери и ребенка, которые пролежали в земле пять тысяч лет. По краям кургана археологи заметили подзахоронения, которым примерно 200-300 лет.