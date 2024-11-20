«Отравление земли»: почему шахтерские города Ростовской области завалило мусором

Дозвониться за разъяснением ситуации не смог и корреспондент RostovGazeta. После прослушивания оптимистичной песни на английском языке «Не волнуйся, будь счастлив», звонок был сброшен. Не удалось и пообщаться онлайн с консультантом обратной связи Дарьей Григорьевой. Она порекомендовала позвонить по телефону горячей линии, на который никто не отвечает, или заказать обратный звонок. И закрыла форму для общения.