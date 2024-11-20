«Отравление земли»: почему шахтерские города Ростовской области завалило мусором

Posted 20 ноября, 14:15
Published 20 ноября, 14:15
Modified 20 ноября, 14:18
Updated 20 ноября, 14:18
Напомним, что временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь посетил город Шахты. Помимо многих проблем, врио губернатора обратил внимание на проблемы с вывозом мусора во всем городе. И пообещал заняться этим вопросом.
Однако проблемы с мусором существуют не только в Шахтах. Активистка Вера Айрапетян подчеркивает, что они в серьезных масштабах свойственны всем шахтерским территориям.
«Вы только посмотрите, что у нас творится с отходами! Представляете, как отравляется земля от огромного полигона в Каменске? А в Гуково свалки постоянно летом горят из-за огромных объемов пластика. Да так, что их не может потушить ни одна пожарная машина. Горы отходов растут до неба. Мусор разносят собаки, разбрасывает ветер», — отмечает активистка.
Собеседница уверена, что существует ряд причин, из-за которых не удается решить проблему с вывозом отходов в Ростовской области. Самая главная из них — куда девать весь этот мусор?
«За период правления Голубева у нас не построено ни одного мусороперерабатывающего завода!» — возмущается Вера Айрапетян.
По информации из открытых источников, еще летом 2018 года был заложен первый камень в строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в Красносулинском районе. Построить его собирались за год.
Однако в мае 2023 года на сайте МинЖКХ региона появилась информация, обещающая завершение строительства Красносулинского МЭОКа до конца 2023 года. Сегодня уже близится к концу 2024-й…
«Куда делись все инвестиции, которые должны же были выделяться на строительство мусороперерабатывающего завода, не понятно», — констатирует активистка.
Еще одной причиной возникновения мусорного коллапса в шахтерских территориях собеседница считает кое-как установленные контейнеры.
«Все контейнерные площадки по нормам СанПиНа должны быть залиты бетоном или заасфальтированы, чтобы мусоровозы могли подъезжать к ним. Но у нас — ничего. Контейнеры установили в сырую землю, где уже давно образовались дыры из-за въедающегося мусора», — подчеркивает Вера.
Не способствуют улучшению ситуации, по словам активистки, и сбои в графике вывоза мусора из частного сектора регоператором ООО «Экострой-Дон».
«Мусор из частного сектора могут не вывозить по два месяца. Люди, у которых есть машины, сами везут отходы на ближайшую контейнерную площадку. А у кого личного транспорта нет — все это копится возле домов», — уточняет Айрапетян.
По ее словам, после очередного приезда телевидения, опустошать контейнеры стали чаще. Но это мало улучшило ситуацию.
«Мусорные навалы возле контейнерных площадок как были, так и остались. Никто их не убирает», — говорит активистка.
Собеседница уверена, что проблемы с мусором в Ростовской области возникли из-за разделения зоны ответственности за чистоту на контейнерной площадке. Регоператор отвечает только за вывоз мусора со жбанов. А за свалки рядом ответственность несет собственник участка земли — город.
«Это дурацкое разделение! Регоператор должен полностью делать все работы на контейнерной площадке от начала и до конца», — уверена активистка.
Однако, по ее словам, регоператор нередко испытывает проблемы с кадрами.
«Как они относятся к своей работе, так и к людям! Сотрудникам платят копейки за этот тяжелый труд. За эти деньги люди работать не хотят. Поэтому и происходит нарушение графика с вывозом отходов. То машины ломаются, то работники увольняются», — высказывает мнение Вера.
Активистка подчеркивает, что мусорные свалки в шахтерских территориях создают реальную угрозу экологии. Они заражают почвы, грунтовые воды, воздух. Вокруг них плодятся крысы, создавая антисанитарию.
«А самое интересное, что за все это никого ни разу не привлекли к уголовной ответственности. Только выписывают административку», — резюмирует собеседница.
Жители шахтерских территорий отмечают, что обратная связь с ООО «Экострой-Дон» не работает, на телефон никто не отвечает.
Дозвониться за разъяснением ситуации не смог и корреспондент RostovGazeta. После прослушивания оптимистичной песни на английском языке «Не волнуйся, будь счастлив», звонок был сброшен. Не удалось и пообщаться онлайн с консультантом обратной связи Дарьей Григорьевой. Она порекомендовала позвонить по телефону горячей линии, на который никто не отвечает, или заказать обратный звонок. И закрыла форму для общения.
Редакция направила официальный запрос ООО «Экострой-Дон». Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, что не так с ликвидацией регионального оператора в Ростове.