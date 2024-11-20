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Posted 20 ноября, 14:15

Published 20 ноября, 14:15

Modified 20 ноября, 14:18

Updated 20 ноября, 14:18

«Отравление земли»: почему шахтерские города Ростовской области завалило мусором

«Отравление земли»: почему шахтерские города Ростовской области завалило мусором

20 ноября 2024, 14:15
Фото: видео t.me/krasny_sulin_bogorodiza. rostovgazeta.ru. «Отравление земли»: почему шахтерские города Ростовской области завалило мусором

Активистка рассказала, как шахтерские города Ростовской области завалило мусором

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Эксклюзив
Активистка Вера Айрапетян сообщила RostovGazeta, почему в шахтерских территориях Ростовской области горы мусора вырастают до небес.

Свалки горят

Напомним, что временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь посетил город Шахты. Помимо многих проблем, врио губернатора обратил внимание на проблемы с вывозом мусора во всем городе. И пообещал заняться этим вопросом.

Однако проблемы с мусором существуют не только в Шахтах. Активистка Вера Айрапетян подчеркивает, что они в серьезных масштабах свойственны всем шахтерским территориям.

«Вы только посмотрите, что у нас творится с отходами! Представляете, как отравляется земля от огромного полигона в Каменске? А в Гуково свалки постоянно летом горят из-за огромных объемов пластика. Да так, что их не может потушить ни одна пожарная машина. Горы отходов растут до неба. Мусор разносят собаки, разбрасывает ветер», — отмечает активистка.
Свалки горятСвалки горят
Свалки горят. Фото: 54.mchs.gov.ru
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О строительстве Красносулинского МЭОКа

Собеседница уверена, что существует ряд причин, из-за которых не удается решить проблему с вывозом отходов в Ростовской области. Самая главная из них — куда девать весь этот мусор?

«За период правления Голубева у нас не построено ни одного мусороперерабатывающего завода!» — возмущается Вера Айрапетян.

По информации из открытых источников, еще летом 2018 года был заложен первый камень в строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в Красносулинском районе. Построить его собирались за год.

Однако в мае 2023 года на сайте МинЖКХ региона появилась информация, обещающая завершение строительства Красносулинского МЭОКа до конца 2023 года. Сегодня уже близится к концу 2024-й…

«Куда делись все инвестиции, которые должны же были выделяться на строительство мусороперерабатывающего завода, не понятно», — констатирует активистка.
Построить МЭОК собирались за годПостроить МЭОК собирались за год
Построить МЭОК собирались за год. Фото: 1MI
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Как растут горы отходов

Еще одной причиной возникновения мусорного коллапса в шахтерских территориях собеседница считает кое-как установленные контейнеры.

«Все контейнерные площадки по нормам СанПиНа должны быть залиты бетоном или заасфальтированы, чтобы мусоровозы могли подъезжать к ним. Но у нас — ничего. Контейнеры установили в сырую землю, где уже давно образовались дыры из-за въедающегося мусора», — подчеркивает Вера.

Не способствуют улучшению ситуации, по словам активистки, и сбои в графике вывоза мусора из частного сектора регоператором ООО «Экострой-Дон».

Фото: t.me/krasny_sulin_bogorodiza
«Мусор из частного сектора могут не вывозить по два месяца. Люди, у которых есть машины, сами везут отходы на ближайшую контейнерную площадку. А у кого личного транспорта нет — все это копится возле домов», — уточняет Айрапетян.

По ее словам, после очередного приезда телевидения, опустошать контейнеры стали чаще. Но это мало улучшило ситуацию.

«Мусорные навалы возле контейнерных площадок как были, так и остались. Никто их не убирает», — говорит активистка.
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Почему нарушается график вывоза мусора

Собеседница уверена, что проблемы с мусором в Ростовской области возникли из-за разделения зоны ответственности за чистоту на контейнерной площадке. Регоператор отвечает только за вывоз мусора со жбанов. А за свалки рядом ответственность несет собственник участка земли — город.

«Это дурацкое разделение! Регоператор должен полностью делать все работы на контейнерной площадке от начала и до конца», — уверена активистка.

Однако, по ее словам, регоператор нередко испытывает проблемы с кадрами.

«Как они относятся к своей работе, так и к людям! Сотрудникам платят копейки за этот тяжелый труд. За эти деньги люди работать не хотят. Поэтому и происходит нарушение графика с вывозом отходов. То машины ломаются, то работники увольняются», — высказывает мнение Вера.

Активистка подчеркивает, что мусорные свалки в шахтерских территориях создают реальную угрозу экологии. Они заражают почвы, грунтовые воды, воздух. Вокруг них плодятся крысы, создавая антисанитарию.

«А самое интересное, что за все это никого ни разу не привлекли к уголовной ответственности. Только выписывают административку», — резюмирует собеседница.

Коммуникация нарушилась

Жители шахтерских территорий отмечают, что обратная связь с ООО «Экострой-Дон» не работает, на телефон никто не отвечает.

Дозвониться за разъяснением ситуации не смог и корреспондент RostovGazeta. После прослушивания оптимистичной песни на английском языке «Не волнуйся, будь счастлив», звонок был сброшен. Не удалось и пообщаться онлайн с консультантом обратной связи Дарьей Григорьевой. Она порекомендовала позвонить по телефону горячей линии, на который никто не отвечает, или заказать обратный звонок. И закрыла форму для общения.

Редакция направила официальный запрос ООО «Экострой-Дон». Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, что не так с ликвидацией регионального оператора в Ростове.

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