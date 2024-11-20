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Posted 20 ноября, 09:33

Published 20 ноября, 09:33

Modified 20 ноября, 09:33

Updated 20 ноября, 09:33

Пермская ЦБК организовала отраслевую сессию совместно с компанией «Химпром»

Пермская ЦБК организовала отраслевую сессию совместно с компанией «Химпром»

20 ноября 2024, 09:33
Фото: ПЦБК.
На полях международной выставки PulpFor 2024 в Санкт-Петербурге прошла исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России: продукты и решения». Организаторами стали Пермская ЦБК (ПЦБК) и научно-производственная компания «Химпром».

Сессия собрала экспертов в области целлюлозно-бумажного и химического производства, а также представителей научного сообщества. Об этом пишет properm.

Ключевой темой обсуждения стало сотрудничество между химической и целлюлозно-бумажной отраслями в условиях изменений на рынке России. Уход из страны западных поставщиков в 2022 году вынудил российские компании заняться поиском путей импортозамещения и развитием локальных технологий.

Как рассказал гендиректор ПЦБК Юрий Марков, сотрудничество с химической отраслью обеспечивает предприятиям возможности для разработки новых технологий и выпуска специализированной продукции.

Как заказчик ПЦБК открыт к экспериментам и готов проводить опытные выработки. Особенно это важно для сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым компания не имеет альтернативных поставщиков, отметил Юрий Марков.

В ходе сессии участники говорили о потребностях ЦБК и возможностях химических компаний. Представители компании «Химпром», недавно вышедшей на рынок химии для ЦБП, поделились своими разработками. Также речь зашла об очистке сточных вод и решении проблем, связанных со смолой. Среди участников были представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».

В рамках выставки ПЦБК представила свою продукцию, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, а также инновационные решения в сфере автоматизации. Кроме того, спикеры компании рассказали о том, как на предприятии применяют искусственный интеллект: от отбора резюме и организации рабочих процессов до анализа простоев оборудования.

Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» стала пространством для укрепления взаимодействия между целлюлозно-бумажной и химической отраслями, что кажется особенно важным в условиях новых экономических реалий.

#Общество
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