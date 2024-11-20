Пермская ЦБК организовала отраслевую сессию совместно с компанией «Химпром»

В рамках выставки ПЦБК представила свою продукцию, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, а также инновационные решения в сфере автоматизации. Кроме того, спикеры компании рассказали о том, как на предприятии применяют искусственный интеллект: от отбора резюме и организации рабочих процессов до анализа простоев оборудования.