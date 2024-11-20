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Posted 20 ноября, 10:20

Published 20 ноября, 10:20

Modified 20 ноября, 10:22

Updated 20 ноября, 10:22

Горожане показали, как в легковой машине увезли жбан с контейнерной площадки Аксая

«Пихали его в багажник»: неизвестные на легковушке украли мусорный жбан в Аксае

20 ноября 2024, 10:20
Фото: видео rostovgazeta.ru. 1MI. Горожане показали, как в легковой машине увезли жбан с контейнерной площадки Аксая

Неизвестные на легковушке украли мусорный жбан с площадки Аксая

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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители Аксая. Люди зафиксировали на видео странную картину, как какие-то мужчины забрали с контейнерной площадки мусорный жбан, погрузили его в легковую машину и увезли в неизвестном направлении.

Жительница Аксая Елена [имя изменено — прим. редакции] рассказывает, что 19 ноября возле детского сада «Журавлик» в районе 17.00 мск увидела странную картину. На углу улицы Революции неизвестные пытались запихать мусорный жбан с контейнерной площадки в открытый багажник легковой машины.

«Мне показалось это странным. Если бы речь шла о замене мусорного жбана, то старый наверняка бы не стали увозить на обычной машине, в которую он однозначно не помещался», — делится мнением собеседница.

Жительница Аксая добавляет, что недавно на контейнерной площадке возле ее дома, в том же районе, исчез контейнер для сбора пластика.

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«Может быть как раньше люки воровали, теперь воруют контейнеры? Или решили заменить контейнер, а спецмашин для того, чтоб его увезти не оказалось?» — рассуждает Елена.

Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Аксая. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, что не так с ликвидацией регоператора «Чистый город» в Ростове.

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