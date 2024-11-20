«Пихали его в багажник»: неизвестные на легковушке украли мусорный жбан в Аксае

Неизвестные на легковушке украли мусорный жбан с площадки Аксая

Сюжет Эксклюзив

В редакцию RostovGazeta обратились жители Аксая. Люди зафиксировали на видео странную картину, как какие-то мужчины забрали с контейнерной площадки мусорный жбан, погрузили его в легковую машину и увезли в неизвестном направлении.