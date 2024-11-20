«Пихали его в багажник»: неизвестные на легковушке украли мусорный жбан в Аксае

Posted 20 ноября, 10:20
Published 20 ноября, 10:20
Modified 20 ноября, 10:22
Updated 20 ноября, 10:22
Жительница Аксая Елена [имя изменено — прим. редакции] рассказывает, что 19 ноября возле детского сада «Журавлик» в районе 17.00 мск увидела странную картину. На углу улицы Революции неизвестные пытались запихать мусорный жбан с контейнерной площадки в открытый багажник легковой машины.
«Мне показалось это странным. Если бы речь шла о замене мусорного жбана, то старый наверняка бы не стали увозить на обычной машине, в которую он однозначно не помещался», — делится мнением собеседница.
Жительница Аксая добавляет, что недавно на контейнерной площадке возле ее дома, в том же районе, исчез контейнер для сбора пластика.
«Может быть как раньше люки воровали, теперь воруют контейнеры? Или решили заменить контейнер, а спецмашин для того, чтоб его увезти не оказалось?» — рассуждает Елена.
Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Аксая. Информация уточняется.
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