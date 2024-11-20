Подземные переходы в Ростове-на-Дону получили статус убежищ

Большинство таких укрытий будет в центре города. В том числа в Ленинском районе два (улица Большая Садовая/проспект Буденновский, улица Московская/проспект Буденновский) и сразу семь — в Кировском. Речь идет о подземках на улице Большой Садовой (пересечения с проспектом Кировским, переулками Нахичеванском и Университетском, проспектом Театральном и Ворошиловским. Кроме того, статус бомбоубежищ есть у переходов на проспекте Ворошиловском, на перекрестках с улицей Донской и Седова.