Подземные переходы в Ростове-на-Дону получили статус убежищ

Posted 20 ноября, 05:41
Published 20 ноября, 05:41
Modified 20 ноября, 05:43
Updated 20 ноября, 05:43
Всего в Ростове существует 20 подземных переходов, которые официально будут являться бомбоубежищами в случае атаки. Там смогут поместиться порядка 10-11 тысяч человек.
Три перехода находятся в Ворошиловском районе донской столицы. Два из них — на перекрестке проспекта Михаила Нагибина с Ленина, еще один — в районе ТРК «Горизонт» (Нагибина, 32/2). В Первомайском районе насчитывается еще три подземки: на пересечении улиц Первомайской и Менжинского, по Менжинского возле заводоуправления РСМ и в районе старого аэропорта (проспект Шолохова, 293).
В Пролетарском районе спрятаться можно будет в переходе на площади Карла Маркса (здание ОДНТ), на Театральной площади и площади Химиков (Театральный/Текучева).
Большинство таких укрытий будет в центре города. В том числа в Ленинском районе два (улица Большая Садовая/проспект Буденновский, улица Московская/проспект Буденновский) и сразу семь — в Кировском. Речь идет о подземках на улице Большой Садовой (пересечения с проспектом Кировским, переулками Нахичеванском и Университетском, проспектом Театральном и Ворошиловским. Кроме того, статус бомбоубежищ есть у переходов на проспекте Ворошиловском, на перекрестках с улицей Донской и Седова.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь заявил об угрозе дальнобойных ракет для Ростовской области. Речь идет о крылатых боеприпасах Storm Shadow (SCALP) и ATACMS. На днях власти США, Франции и Великобритании разрешили их использовать на территории Украины.