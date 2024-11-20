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Posted 20 ноября, 05:41

Published 20 ноября, 05:41

Modified 20 ноября, 05:43

Updated 20 ноября, 05:43

Подземные переходы в Ростове-на-Дону стали бомбоубежищами

Подземные переходы в Ростове-на-Дону получили статус убежищ

20 ноября 2024, 05:41
Фото: 1MI. Подземные переходы в Ростове-на-Дону стали бомбоубежищами
В Ростове ряд подземных пешеходных переходов получили статус укрытий. Горожане смогут прятаться там, как и в подвалах многоэтажных домов, во время воздушной атаки. Подробный список бомбоубежищ размещен на сайте городской администрации.

Всего в Ростове существует 20 подземных переходов, которые официально будут являться бомбоубежищами в случае атаки. Там смогут поместиться порядка 10-11 тысяч человек.

Три перехода находятся в Ворошиловском районе донской столицы. Два из них — на перекрестке проспекта Михаила Нагибина с Ленина, еще один — в районе ТРК «Горизонт» (Нагибина, 32/2). В Первомайском районе насчитывается еще три подземки: на пересечении улиц Первомайской и Менжинского, по Менжинского возле заводоуправления РСМ и в районе старого аэропорта (проспект Шолохова, 293).

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В Пролетарском районе спрятаться можно будет в переходе на площади Карла Маркса (здание ОДНТ), на Театральной площади и площади Химиков (Театральный/Текучева).

Большинство таких укрытий будет в центре города. В том числа в Ленинском районе два (улица Большая Садовая/проспект Буденновский, улица Московская/проспект Буденновский) и сразу семь — в Кировском. Речь идет о подземках на улице Большой Садовой (пересечения с проспектом Кировским, переулками Нахичеванском и Университетском, проспектом Театральном и Ворошиловским. Кроме того, статус бомбоубежищ есть у переходов на проспекте Ворошиловском, на перекрестках с улицей Донской и Седова.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь заявил об угрозе дальнобойных ракет для Ростовской области. Речь идет о крылатых боеприпасах Storm Shadow (SCALP) и ATACMS. На днях власти США, Франции и Великобритании разрешили их использовать на территории Украины.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Бомбоубежища#Пролетарский район#Ленинский район#Городская администрация#Первомайский район#Кировский район#Подземные переходы#Центральный район
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