Политолог оценил угрозу для Ростовской области от дальнобойных ракет с Украины

Posted 20 ноября, 09:59
Published 20 ноября, 09:59
Modified 20 ноября, 10:01
Updated 20 ноября, 10:01
В ходе заседания парламента врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о непростой ситуации региона, связанной с новым видом угроз — дальнобойными ракетами.
Напомним, что президент США Джо Байден якобы разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территориям России.
«Украине нужна эскалация конфликта. Им же нужно показать, что они что-то делают, как-то борются. На линии боестолкновения это не получилось. Они отступают по всем фронтам, где это только возможно. Сейчас мы выходим на границу Запорожской области, заканчивая освобождение территорий ЛДНР. Мобилизация у них сорвана. А главная попытка нанести удар на Курском направлении, целью которой было остановить наше наступление на Донбассе, фактически провалилась», — отмечает Дмитрий Абросимов.
По словам политолога, эскалация конфликта невозможна без поддержки космической группировки США.
«Для использования дальнобойных ракет потребуются американские спутники. То есть это то, о чем говорит наш президент — фактически, это еще более глубокое вмешательство НАТО и стран Запада в конфликт на Украине», — подчеркивает эксперт.
Однако, несмотря на страшные схемы, куда могут доставать ракеты, дальностью более 300 километров, спикер рекомендует не забывать о главном. Речь идет о 300 километрах с точки запуска.
«Ростовская область защищена буферной зоной. Вопрос в том, откуда они будут запускать эти ракеты. Если запускать с территории Львова, Ровно или Ивана-Франковска, то они не долетят до нас. С Киева тоже сложно бить по нашим территориям, поскольку у Украины нет авиации. А если ракеты будут идти от границы Луганской или Донецкой Народных Республик, то это чушь. Подводить сложные установки под границу не имеет смысла, ведь любой дрон сможет их уничтожить. Но если они начнут бить со стороны Днепропетровска (город Днепр называется на Украине), то, вполне вероятно, что до каких-то западных территорий донского края могут достать», — комментирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях ночной атаки беспилотников на Ростовскую область.