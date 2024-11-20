Полицейские экстренно прибыли к зданию рядом со штабом ЮВО. Что произошло?

Posted 20 ноября, 11:44
Published 20 ноября, 11:44
Modified 20 ноября, 11:46
Updated 20 ноября, 11:46
«Астор» располагается на Будённовском проспекте, на одной стороне с цирком и штабом Южного военного округа. Очевидцы сообщили, что днём 20 ноября из здания ТЦ эвакуировали посетителей и персонал.
На кадрах с места событий видно, что у «Астора» стоят люди. К зданию подъехала полиция.
«Нашли чемодан подозрительный, сейчас идёт обыск», — пишут в соцсетях.
Официально полиция не комментировала информацию об эвакуации «Астора».
Информация уточняется.