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Posted 20 ноября, 11:44

Published 20 ноября, 11:44

Modified 20 ноября, 11:46

Updated 20 ноября, 11:46

В Ростове эвакуировали торговый центр рядом со штабом ЮВО. Что произошло?

Полицейские экстренно прибыли к зданию рядом со штабом ЮВО. Что произошло?

20 ноября 2024, 11:44
Фото: 25.mchs.gov.ru. видео don_mash. В Ростове эвакуировали торговый центр рядом со штабом ЮВО. Что произошло?

В Ростове-на-Дону эвакуировали торговый центр «Астор» рядом со штабом ЮВО

Торговый центр «Астор» в центре Ростова-на-Дону эвакуировали, на место прибыла полиция, сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Астор» располагается на Будённовском проспекте, на одной стороне с цирком и штабом Южного военного округа. Очевидцы сообщили, что днём 20 ноября из здания ТЦ эвакуировали посетителей и персонал.

На кадрах с места событий видно, что у «Астора» стоят люди. К зданию подъехала полиция.

«Нашли чемодан подозрительный, сейчас идёт обыск», — пишут в соцсетях.

Официально полиция не комментировала информацию об эвакуации «Астора».

Информация уточняется.

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На днях недалеко от «Астора» эвакуировали элитную гостиницу Marins Park Hotel.

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