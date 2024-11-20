Правозащитник Левченко призвал разобраться с соглашением регоператора в Ростове

Posted 20 ноября, 15:30
Published 20 ноября, 15:30
Modified 20 ноября, 15:32
Updated 20 ноября, 15:32
Напомним, что жители Ростова и области все чаще высказывают недовольство деятельностью региональных операторов. При этом тариф на вывоз отходов растет, а ситуация лучше не становится.
Правозащитник подчеркивает, что к подписанному на Дону с регоператором «Чистый город» соглашению, возникает много вопросов. Спикер недоумевает — почему, вместо договора на выполнение конкретных обязательств, было подписано соглашение?
«Оно же ни к чему не обязывает! Это типа протокола намерения, по которому, когда-то что-то построят, когда-то начнут перерабатывать. А по факту ничего из обещанного не выполнено», — высказывается Сергей Левченко.
В ноябре 2024 года стало известно о ликвидации «Чистого города». Это вызвало еще больше вопросов у эксперта.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.