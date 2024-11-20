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Posted 20 ноября, 15:30

Published 20 ноября, 15:30

Modified 20 ноября, 15:32

Updated 20 ноября, 15:32

Правозащитник Левченко призвал разобраться с соглашением регоператора в Ростове

Правозащитник Левченко призвал разобраться с соглашением регоператора в Ростове

20 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI. Правозащитник Левченко призвал разобраться с соглашением регоператора в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Член штаба Народного фронта Ростовской области, правозащитник Сергей Левченко сообщил RostovGazeta о необходимости пересмотра соглашения с региональным оператором.

Напомним, что жители Ростова и области все чаще высказывают недовольство деятельностью региональных операторов. При этом тариф на вывоз отходов растет, а ситуация лучше не становится.

Правозащитник подчеркивает, что к подписанному на Дону с регоператором «Чистый город» соглашению, возникает много вопросов. Спикер недоумевает — почему, вместо договора на выполнение конкретных обязательств, было подписано соглашение?

«Оно же ни к чему не обязывает! Это типа протокола намерения, по которому, когда-то что-то построят, когда-то начнут перерабатывать. А по факту ничего из обещанного не выполнено», — высказывается Сергей Левченко.
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В ноябре 2024 года стало известно о ликвидации «Чистого города». Это вызвало еще больше вопросов у эксперта.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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